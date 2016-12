Auto de Natal será reapresentado no Centro de Guarapari nesta quinta-feira (22)

Um misto de emoção e realização. Foi assim que Fátima Fonseca, presidente da associação de moradores da Praia do Morro (AMPM) descreveu o grande “Auto de Natal”, realizado no último sábado (17) na Praça da Paz. Encenado pela Trupe Maratimba, a apresentação emocionou quem passava pela orla da praia. Logo após a apresentação o Coral Musicar, que participou do festival Internacional de Corais, também realizou uma linda cantata.

“Há anos vínhamos tentando fazer algo parecido e esse ano deu certo. O espetáculo foi lindo e podemos ver a emoção das pessoas, com o retorno em aplausos. No próximo ano esperamos contar com a presença, em massa, pelo menos dos moradores do bairro”, disse Fátima.

Para você que perdeu esse lindo evento, nesta quinta-feira (22) haverá a reapresentação da peça no Shopping Guarapari às 20h. “A pedidos do público vamos ter a reapresentação do auto de natal. Tivemos essa ideia e esperamos que vire uma data marcada no calendário da cidade. A nossa intenção é promover a ocupação cultural dos espaços públicos da nossa região. A Praia do Morro tem ficar viva em todas as épocas do ano”, finalizou a presidente da associação.

Toda a programação é gratuita. Leve a sua família e divirta-se!

Vai Lá!

Reapresentação do Auto de Natal – Trupe Maratimba

Local: Shopping Guarapari

Horário: 20h