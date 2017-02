Avenida do Canal de Guarapari será reaberta na madrugada desta terça

Nesta terça-feira (21), O Departamento de Estrada de Rodagem (DER-ES) e a Prefeitura de Guarapari vão inaugurar a primeira etapa das obras do Canal de Guarapari. Amanhã será aberta para o tráfego normal de veículos a nova avenida Pedro Ramos.

O DER informou que as obras da avenida estão na fase final e que amanhã estará tudo pronto para a liberação para o tráfego. “A população de Guarapari e os turistas que visitam a “Cidade Saúde” começam a usufruir dos benefícios das obras de revitalização da Orla do Canal, no Centro da Cidade. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) concluiu as intervenções na Rua Pedro Ramos, que foi totalmente reformada e, agora, conta com mais duas faixas e uma nova sinalização vertical e horizontal. O trânsito na via será liberado nesta terça-feira (21), a partir das 17 horas”.

Para marcar a abertura da nova avenida, o secretário estadual de obras, Paulo Ruy e o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, farão uma caminhada pelo trecho. Mas durante a madrugada desta terça-feira os veículos que seguirem destino Centro já vão ter que passar pela nova avenida Pedro Ramos. O acesso direto à avenida Roberto Calmon será bloqueada para quem desce a ponte. A via só será acessível através da avenida Davino Mattos.

Os motoristas motoristas que forem para o Centro de Guarapari na manhã desta terça-feria deve ficar atento a essas mudanças. O ponto de ônibus que fica na avenida Davino Mattos logo na descida da ponte também vai mudar. Ele será deslocado para a avenida Pedro Ramos.