Avenida principal de Iriri será interditada

Por Glenda Machado em 28 de fevereiro de 2017 / Anchieta, Notícias de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta informa que até às 12h do dia 29/02/2017 (quarta-feira de Cinzas), haverá interdição parcial da Av. D. Helvécio, no trecho compreendido entre os cruzamentos: Av. D. Helvécio x Rua Severino Felisberto (na altura da Cmei Tom e Jerry) e Av. D. Helvécio x Av. Beira Mar (na altura da Pousada da Meméia). A medida visa trazer mais segurança para moradores e turistas. Em todo balneário de Iriri e nas demais praias do município será proibido carros com som alto.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar irão trabalhar em conjunto. Haverá um ponto de bloqueio para organização e controle do fluxo de veículos, no cruzamento da Av. D. Helvécio x Rua Padre Anchieta (na altura da Academia Iriri Sports), cujo controle do fluxo de veículos, será executado pelos agentes da Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O acesso através de veículos na Av. D. Helvécio só será permitido para moradores e turistas que estejam em imóveis localizados na via interditada; comerciantes, prestadores de serviços e de entrega de mercadorias, para os estabelecimentos comerciais localizados na Av. D. Helvécio. Os veículos com acesso liberado serão cadastrados no ponto de bloqueio e controle do fluxo de veículos localizado no cruzamento da Av. D. Helvécio x Rua Padre Anchieta, pelos Agentes da Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Segundo a Gerência de Segurança Pública e Social, haverá sinalização no local da interdição e orientação pelos agentes de Segurança, quanto aos caminhos alternativos a serem utilizados, bem como o acesso aos demais logradouros do balneário de Iriri.