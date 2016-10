Avenidas do Centro de Guarapari terão sentido único a partir deste verão

Por Marcos Siqueira em 24 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

47,7% das obras de revitalização do canal foram concluídas

Quem passa pelo Centro de Guarapari já deve ter notado que a Avenida Pedro Ramos – a mais próxima do canal – já recebeu asfalto novo e está quase pronta para a passagem de veículos. Segundo o Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Enio Bergoli, no final de Dezembro deste ano o trânsito será liberado no local, tornando tanto a Avenida Pedro Ramos quanto a Davino Matos vias de sentido único.

“Até o final de dezembro e início de janeiro a parte viária estará liberada do lado direito de quem desce a ponte. As vias serão sinalizadas e estarão funcionando para ser uma nova alternativa de fluxo e melhorar o trânsito da cidade, principalmente no verão”, disse Enio Bergoli.

O Diretor do DER-ES também falou que a obra dará conforto e segurança para os pescadores e donos de escunas que terão melhores condições para atracar na região. Ao todo serão 700 metros de píer divididos entre os dois lados da ponte. A calçada e a ciclovia também serão entregues nesta fase, sendo interligadas com a ponte.

O calçadão ainda precisará esperar mais, pois depende das obras de fundação do píer. Toda a obra do lado da ponte onde fica a Avenida Pedro Ramos deverá ser concluída em dezembro de 2017. Já o outro lado da ponte, onde são atracadas as escunas, os trabalhos devem começar depois do verão, para não atrapalhar o trânsito. “Do outro lado, na rua Joaquim Castro, precisa pegar um pedaço de pista, o que prejudica o trânsito. A finalização será em 2018”.

Enio, acompanhado dos secretários de Estado de Planejamento e Turismo, além de representantes da Prefeitura de Guarapari, visitou a obra na manhã desta segunda-feira (24) e conversou com o engenheiro responsável, Thiago Andrich, que destacou que 47,7% dos trabalhos já foram concluídos. O cronograma previa que neste mesmo período o andamento seria de 33,1%. “Estamos com o cronograma em dia e a obra está avançando bem”, afirmou. O engenheiro também disse que nas proximidades da Igreja Católica será construído um módulo com banheiros e também será implantado o ponto de ônibus.

Para o secretário de Estado de Turismo, José Sales Filho, “essa obra é importante, não só para a população de Guarapari, mas para todo o turismo do Espírito Santo”. Para ele, o turista que desembarcar dos navios de cruzeiro para visitar a cidade terá logo de frente uma área de acolhimento toda equipada.

O projeto prevê ainda a plantação de árvores, área de contemplação, bicicletário e mais de 100 vagas de estacionamento.