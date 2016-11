Bairro Santa Rita recebe pavimentação de ruas

As ruas do bairro Santa Rita, em Alfredo Chaves, estão recebendo pavimentação. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está na fase final do serviço das seis ruas do logradouro. A ação foi possível graças a parceria entre a prefeitura e a Arcelor Mittal, que forneceu o material.

As ruas receberam um produto originário a partir da escória de aciaria, resultante da fabricação de aço e ‘batizado’ pelo nome de Revisol. Segundo técnicos da empresa, o material substitui outros recursos naturais no revestimento primário de ruas e estradas.

A multinacional esteve em julho no município apresentando o programa Novos Caminhos, que beneficia prefeituras com cessão desse material para calçamento de estradas e ruas nas cidades capixabas. Na ocasião foram capacitados os servidores da Secretaria Municipal de Obras.

A Prefeitura de Alfredo Chaves assinou um termo de compromisso com a empresa para receber o material e utilizar na pavimentação de algumas estradas da sede e do interior. O material, segundo a coordenadora de Responsabilidade da Acellor, Vera Lúcia Bernabé, não tem impacto ambiental. “É viável economicamente, reduz o uso de novos materiais e reaproveita um resíduo”, explica.

O prefeito Roberto Fiorin está satisfeito com a parceria. “Conseguimos dar uma melhor estrutura ao bairro, que merece futuramente receber um serviço de drenagem e pavimentação. O produto que usamos tem durabilidade de até dez anos. Espero usar o material para pavimentar diversos trechos de estradas e beneficiar centenas de famílias com estradas em boas condições”, disse.

Engenheiros e técnicos da Arcelor Mittal acompanham e fiscalizam todo processo da utilização do material.