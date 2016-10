Banda Comichão abre o verão de Guarapari na próxima semana

No próximo dia 15, um sábado, a banda Comichão fará um show na abertura oficial do verão de Guarapari. A atração se apresentará na Praça da Paz, localizada na Praia do Morro, após a final do concurso Garota Turismo, marcado para começar às 21h.

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur), que organiza o evento em parceria com a prefeitura, também promete realizar uma queima de fogos para iluminar o céu da Praia do Morro, cartão postal da cidade.

Garota Turismo.

Você pode ajudar a escolher a Garota Turismo de Guarapari. Para votar, basta baixar o aplicativo “Guarapari Guia Turístico”, disponível no Google Play e Apple Store. Mas antes, confira a galeria de votos com todas as finalistas em nosso site.