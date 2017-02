Bandidos rendem e saqueiam vinte pessoas em propriedade rural de Guarapari

Uma comemoração de aniversário virou pesadelo na noite de ontem na localidade de Aldeia Velha, na região rural de Guarapari. Cinco assaltantes armados com revólveres, pistolas e facões renderam e saquearam um grupo de pessoas que comemoravam o aniversário de uma amiga em uma propriedade rural da região.

Apesar do susto e do trauma que ficou para as vítimas, ninguém foi agredido fisicamente pelos bandidos, mas a casa onde eles estavam foi completamente saqueada. “Eles chegaram intimidando todos. Falando que saíram há pouco tempo da cadeia e que não era para ninguém reagir porque senão eles matavam. Dava para perceber que eles eram experientes e sabiam o que estavam fazendo, mas mesmo assim estavam bem nervosos”, contou uma das vítimas.

Os bandidos prenderam todos os amigos em um dos cômodos da casa e passaram a revirar o local. “A todo momento eles perguntavam onde estavam as armas e o dinheiro, só que não tinha nem uma coisa nem outra na casa. Eles reviraram as gavetas dos armários. Chegaram a segurar a orelha de um de nós e dizer que se não falasse onde estavam as armas cortariam a orelha com um facão”, contou outra vítima.

Depois de cerca de dez minutos de terror, os bandidos pegaram as chaves de dois veículos, colocaram os produtos roubados na carroceria, inclusive a carne que estava no freezer da casa, e fugiram. Os veículos roubados foram uma Hylux de cor prata, placas HZL-0309 e um Voyager branco, OZA-4004. Além dos dois carros, os bandidos também levaram 12 aparelhos celulares, três televisores e cordões e anéis das vítimas

A Delegacia de Crimes contra o Patrimônio de Guarapari está investigando o caso. Qualquer informação sobre a localização dos carros ou sobre os bandidos pode ser passada através do Disque Denúncia pelo 181. O sigilo é absoluto.