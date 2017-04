Bandidos são presos depois de fazer arrastão, tentar subornar PM’s e delegado em Guarapari

A Polícia Militar de Guarapari prendeu dois assaltantes na tarde de hoje, logo depois da dupla fazer um arrastão no Bairro Nova Ponta da Fruta, em Vila Vela.

A história desta reportagem começa por volta das 11 horas da manhã de hoje, quando dois policiais militares da 2ª companhia do 10º Batalhão (Guarapari) abordaram um jovem e um adolescente em Taquara do Reino, no interior da cidade.

No carro em que os dois estavam, os PM’s encontraram um revólver calibre 32 municiado e vários celulares que os detidos confessaram terem sido roubados em Vila Velha. Para não serem presos, o jovem de 24 anos, identificado como Rafael Pereira Tavares, tentou subornar os policiais oferecendo dinheiro e armas em troca da liberação deles.

O carro em que eles estavam era um Onix roubado em Santa Catarina com placas clonadas de Montanha, no interior do Espírito Santo. Eles também argumentaram que poderiam conseguir dois Corolas para os PM’s no mesmo esquema que conseguiram o Onix.

Os PM’s fingiram que estavam interessados e aceitaram a oferta do assaltante. Ele então pediu que os policiais o levassem a Anchieta, até o bairro Praia do Sol, onde ele guardava as armas. Próximo à casa do suspeito, ele viu um comparsa e pediu que a viatura parasse. De dentro do cofre da viatura, Rafael Pediu que Yuri Fernandes Viana, 20 anos, pegasse as armas para ele.

Desconfiado da situação, Yuri não quis obedecer, mas convencido que os policiais iriam soltá-lo assim que apresentasse as outras armas, fez o amigo a ir até a casa. “Esquenta não. Eles são gente boa. Estão fechados comigo”, disse o suspeito.

Yuri então resolveu obedecer e foi até um sobrado e voltou trazendo uma bolsa com uma réplica de fuzil e uma espingarda calibre 28 de fabricação caseira. Para surpresa do policial, Yuri pediu para acompanhar o amigo Rafael para a delegacia de Guarapari, pois assim que fossem liberados, voltariam para Anchieta cometendo assaltos para levantar o dinheiro prometido aos PM’s.

“Eu ainda perguntei como ele iria, pois não dava para transportá-lo no banco do carona, mas ele disse que iria no cofre com o parceiro sem problemas. Ele até colocou a mão para trás fingindo estar algemado para não levantar suspeita. Disse que teria que botar a algema nele e ele concordou sem problemas”, contou um dos policiais que participou da prisão.

De Anchieta, os PM seguiram para a delegacia de Guarapari e explicaram para os detidos que teriam que passar lá para forjar a prisão e que só depois que um delegado amigo deles concordasse, poderiam soltá-los.

Na frente da delegacia, enquanto os PM’s explicavam para os policiais da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio sobre o ocorrido, os dois detidos foram vistos pela reportagem do Folha da Cidade rindo e fazendo planos de como eles agiriam para fazer os assaltos assim que saíssem dali.

Mas para tristeza dos dois bandidos, os PM’s avisaram que não tinham interesse no acordo e que os dois ficariam presos mesmo. “Eles tentaram até convencer o delegado de soltá-los em troca de um carro, mas foi dada voz de prisão e mais tarde eles serão ouvidos pelo delegado de plantão” disse o policial.

Uma das vítimas do arrastão feito por Rafael e o menor estava na delegacia e contou para a reportagem do Folha da Cidade que no dia anterior o mesmo veículo já havia feito outro arrastão no bairro, abordando alunos que saiam da escola e pessoas que esperavam ônibus no ponto. O celular dela roubado pela manhã foi recuperado pelos policiais militares.