Barco vira e homem desaparece no mar de Guarapari

Um barco com oito passageiros e dois tripulantes virou na madrugada deste sábado (25) na praia de Setibão, em Guarapari. Uma pessoa está desaparecida. O barco seguia para as Três Ilhas quando foi atingido por uma onda e tombou próximo à arrebentação da praia.

Por volta das 4h30 da manhã de hoje um grupo de amigos de Vila Velha saiu para passar o dia nas Três Ilhas, mas o que deveria ser um dia de lazer se transformou em pesadelo. Sem explicação, o condutor da embarcação errou o caminho e entrou na arrebentação da praia de Setibão. Um onda virou o barco e os ocupantes ficaram à deriva no mar.

A maioria conseguiu chegar na areia da praia, mas Abdan Santos foi levado pelas ondas e desapareceu. De acordo com os sobreviventes, o condutor, que também é proprietário do barco, apresentava sinais de embriagues e pode ter dormido enquanto navegava e entrado na arrebentação. Esta versão foi confirmada por um amigo do dono do barco que falou que ele se feriu na cabeça e que dormiu enquanto levava os passageiros para o passeio. O outro tripulante da embarcação dormia na casa de máquinas e acordou com o movimento brusco das ondas.

Durante toda a manhã equipes do Corpo de Bombeiros e da capitania dos portos fizeram buscas na região onde o barco virou à procura de Abdan. O helicóptero Harpia da PM também sobrevoou o local do naufrágio em busca do desaparecido, mas até o momento da publicação desta reportagem ele não havia sido encontrado.

Desaparecido casou há cinco meses

Durante a manhã deste sábado parentes e amigos de Abdan permaneceram na praia de Setibão em busca de notícias. O sogro dele, Fernando Martins, 52 anos, explicou que o genro se casou há pouco mais de cinco meses e que estava começando a estruturar a vida.

“Ele e minha filha estavam começando a vida de casados. Eles compraram um apartamento há três meses e ontem saímos para comer pizza para comemorar a compra do carro dele. O carro ainda nem chegou. Minha filha está desesperada. Eu perdi um filho também”, disse emocionado.

Boletim de ocorrência

Logo depois que os passageiros do barco conseguiram chegar às areias da praia pediram ajuda à surfistas que estavam na praia. Um casal que estava chegando na praia viu o desespero de um dos sobreviventes e ligou para a polícia e a Capitania dos Portos.

Logo depois um advogado que estava entre os ocupantes do barco deixou o local e foi para a delegacia fazer um boletim de ocorrência sobre o fato.

O Folha da Cidade não vai divulgar o nome dos sobreviventes a pedido deles. Também não vamos identificar os tripulantes do barco pois não conseguimos contato direto com eles.