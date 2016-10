Bartenders de Guarapari disputam concurso para escolher o melhor drink do Verão

Por Glenda Machado em 10 de outubro de 2016 / Destaque, Turismo

E seguindo as programações turísticas da cidade, uma competição promete movimentar Guarapari e escolher o Drink Oficial do Verão 2017. O evento, que acontece no dia 21 de outubro, também faz parte do projeto #GuarapariOMelhorVerão, organizado pelo Guia Bares em parceria com Conselho Municipal de Turismo (Comtur.)

Já são 20 finalistas que foram escolhidos de acordo com os critérios: criatividade, custo e beleza. Eles serão avaliados por um júri especializado e seguindo todo um regulamento para definir a escolha. O secretário de comunicação, Marcelo Paranhos, destacou a importância do evento.

“A abertura oficial do verão do Brasil é uma importante ação para divulgar a cidade. Queremos mostrar que Guarapari pode ser visitada em qualquer época do ano, pois temos belezas naturais, comércio ativo e artesanato. Vamos colocar Guarapari na rota das cidades mais visitadas”, afirma Paranhos.

Além disso, o drink deve ter até cinco ingredientes, sendo que um deles deve ser cachaça, cerveja ou licor, preferencialmente, produzido em Guarapari. A bebida deve ter a opções com ou sem álcool e não podem custar mais de R$15,00. O nome do drink também será definido pelo próprio criador.

Ficou curioso para saber qual drink será escolhido? O evento que define o grande campeão da competição está marcado para começar às 20h no Yazo Bar. Lá o público poderá degustar e ficar sabendo em primeira mão o Drink que é cara do Verão.

Serviço

Concurso para escolha do Drink de boas-vindas de Guarapari

Dia: 21/10/2016

Horário: 20h

Local: Yazo Bar