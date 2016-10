Bazar do Maxime: preços de R$ 0,25 a R$ 10. Imperdível!

Roupas, sapatos, acessórios, brinquedos, livros… Tudo isso com preços que variam de R$ 0,25 a R$ 10. Isso mesmo, o valor máximo das peças é R$ 10 no Bazar do Maxime – Centro Educacional. Aberto ao público, a ação começou nessa segunda e segue até sexta-feira, dia 21/10, das 13h às 17h.

O dinheiro arrecadado será usado na festa de encerramento do projeto “Respeitando as Diferenças”. “No final do ano, a gente sempre faz uma celebração para as crianças da Pestalozzi. Elas passam um dia com a gente, com brincadeiras, lanches, oficinas e muita interação com os nossos alunos”, conta a coordenadora geral, Mary Lucci.

Neste ano, o evento será no dia 24 de novembro. Para angariar os recursos necessários, os alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental conseguem as doações e a escola faz o bazar no pátio da instituição. Só no primeiro dia de vendas, eles conseguiram arrecadar mais de R$ 390. Alunos, funcionários e professores também entram nessa corrente do bem.

Como é o caso do aluno Caio Zouain, de 9 anos. “Eu gastei R$ 40. Comprei um monte de brinquedos e revistinhas. É legal saber que estamos ajudando um projeto que vai fazer o bem a outras crianças. A minha mesada foi embora, mas valeu a pena”.

Quem não perde um bazar é Dalva Neves Maioli. Na segunda, ela já levou uma sacola cheia de roupas para casa. E hoje, voltou a fim de renovar o guarda-roupa e ainda ajudar em uma ação solidária. “São coisas boas e com preços inacreditáveis. Onde eu ia comprar uma sandália por R$ 1,00?!”.

O projeto já faz parte do calendário escolar há 17 anos e o bazar foi implantado há 10 anos. “É uma ação importante, porque ensina a desapegar dos bens materiais, a participar de campanhas beneficentes e a importância de respeitar as diferenças”, afirma a coordenadora disciplinar, Jaciara Ambrozini.