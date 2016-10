Bazar Solidário para ajudar cães e gatos de Anchieta

Roupas, calçados e acessórios com preços baixíssimos para ajudar cães e gatos. Acontece neste sábado (29), um Bazar Solidário em prol da Associação SOS Matilha, em Anchieta. Toda venda será revertida para compra de ração.

O evento vai das 9h até às 16h, no Pet Anchieta, localizado na Rua Vitória, 39, Vila Samarco. Segundo os organizadores, Rafael Lírio Távora e Jéssica e Rafaela Carvalho Castro, toda venda será revertida para a compra de ração.

Conheça a Associação SOS Matilha

A SOS Matilha é uma entidade sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a proteção de cães e gatos. Ela mantém dois abrigos principais, cuidados pelas protetoras Meg e Serena, com cerca de 150 animais, além de vários outros protetores que cuidam em suas casas de mais uma centena de cães e gatos.

Para adquirir ração, remédios, materiais de limpeza e realizar procedimentos como cirurgias e castrações, conta com doações de voluntários. Desde janeiro deste ano, recebe também o apoio financeiro da Prefeitura Municipal de Anchieta, através de um convênio. A instituição mantém parceria com a clínica Guarapari e com veterinários de Anchieta, que fazem preços diferenciados.

Estes apoios são significativos, mas não suficientes para todos os cuidados com animais abrigados. Por isso, a SOS Matilha precisa sempre de apoio.

Saiba mais em www.facebook.com/sosmatilha