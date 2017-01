Blitz da Lei Seca em Guarapari apreende 27 habilitações

Por Gabriely Sant'Ana em 6 de janeiro de 2017 / Destaque, Segurança

A Delegacia de Delitos de Trânsito e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), com apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Detran|ES e Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil, realizaram uma blitz em Guarapari, na madrugada desta quinta-feira (05), com o objetivo de flagrar motoristas que pegaram a direção do veículo após ingerir bebidas alcoólicas.

A ação, que teve início às 2h e foi encerrada às 6h, foi realizada por 70 profissionais distribuídos em cinco pontos da Rodovia do Sol entre Anchieta e Guarapari. A maior parte ficou concentrada no km 50 (posto da Rodosol).

O trabalho abordou 354 condutores, realizou 213 testes no bafômetro e registrou 43 Autos de Infrações, resultando em 27 habilitações apreendidas, sendo 23 por recusa de se submeter ao teste e quatro por embriaguez. Duas pessoas também foram detidas com seis cartuchos de munição calibre 38.

Desde o dia 1º de novembro de 2015, tanto a recusa em fazer o teste quanto a embriaguez comprovada são consideradas infrações administrativas e acarretam multa de R$ 2.934,70, mais suspensão do direito de dirigir por um ano.

Rodolfo Martins Moreira, 24 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, foi um dos abordados e ressaltou a importância do trabalho realizado. “Eu acho importantíssimo. Eu vim com a minha família e combinamos antes quem seria o motorista da rodada, mas nem todo mundo pensa assim e, às vezes, causa algum acidente e a gente não precisa passar por isso. Se cada um se poupar um pouquinho, todo mundo consegue curtir legal o show e chegar a casa”.

Segundo a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Danielle Fiorotte, a realização dessa operação integrada atingiu seu objetivo, que era trazer mais segurança para as pessoas que pegam a estrada. “O principal resultado foi que não ocorreu nenhum acidente, nem na rodovia federal, nem na rodovia estadual. É muito importante que as pessoas se conscientizem cada vez mais, que alcoolemia no volante gera autuação e punição, e o principal é que pode ocasionar algum acidente”.

O delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Alberto Roque Peres, avaliou que a operação integrada foi muito positiva. “Várias pessoas que foram abordadas não se recusaram a fazer o teste e indicaram que eram motoristas da rodada, ou seja, foram, saíram, não ingeriram bebida, mas seus colegas sim, e aquela pessoa dirigiu sem beber. Havia muitos veículos também de taxi, uber e vans fazendo o transporte de pessoas que fizeram a ingestão de bebida alcoólica”.

O capitão de Trânsito do BPTran, Hércules Maciel, alerta os motoristas que as fiscalizações vão continuar, pois essa integração será estendida.