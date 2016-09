Blitze todos os dias até domingo em Guarapari

São registrados cinco acidentes de trânsito por dia na cidade

O Batalhão da Polícia Militar de Guarapari recebeu hoje oito bafômetros que vão reforçar as ações de fiscalização e conscientização da Semana Nacional de Trânsito. O alerta é sério. Em Guarapari, são registrados cinco acidentes por dia. As operações começaram no dia 15 de setembro e seguem até domingo. Já foram realizadas seis blitze e vão acontecer mais todos os dias até 25 de setembro.

Em 2015 foram 1946 acidentes de acordo com o Relatório Anual de Estatística de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Deste total, 798 com vítimas, sendo 24 fatais. Os bairros com maior incidência são: Muquiçaba (222), Aeroporto (147), Praia do Morro (138) e Centro (105).

“Um dado nos chamou a atenção na Paralimpíada. Um de cada quatro atletas mutilados é em decorrência de acidente de trânsito. Temos que obedecer a sinalização, porque quando adotamos a decisão de fazer uma conversão não permitida estamos agredindo toda a sociedade. O cidadão não tem que ter medo da polícia, tem que ter medo de assumir um risco ao adotar atitudes proibidas por lei no trânsito”, alerta o comandante Mutz.

Nos cinco dias de blitze, já foram flagrados cinco motoristas dirigindo sob efeito de álcool. “Inclusive reincidentes. Condutores que voltaram a dirigir em menos de um mês e foram autuados de novo. O nosso objetivo maior é conscientizar para que todos entrem nessa corrente para termos um trânsito mais cidadão e seguro”, afirma o tenente Gilberto.

Lembrando que insistir em beber e dirigir vai pesar ainda mais no bolso do infrator. Isso porque em novembro entrará em vigor o reajuste das multas. Hoje, o motorista pego em flagrante paga R$ 1.915,40, dobrando em caso de reincidência. Com o reajuste, esse valor passará para R$ 2.934,70. Logo, quem for reincidente em dirigir embriagado terá de desembolsar R$ 5.869,40. As multas também são destinadas àqueles que se negam em fazer o teste do bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar a presença de álcool ou drogas.

A Polícia Militar aproveitou para explicar que foi suspenso apenas o serviço de guincho para veículos envolvidos em atividades criminais. “A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou com publicação em Diário Oficial do Estado a supressão do serviço de guincho com foco criminal, mas que já está sendo providenciado um novo processo de contratação. Já o administrativo tem contrato vigente com o pátio de Anchieta”, explicou o comandante Mutz.