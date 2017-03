Blogueiros de turismo visitam Guarapari e outros municípios do Espírito Santo

Blogueiros de turismo de outros estados do Brasil e do exterior desembarcam no Espírito Santo em abril para conhecerem de perto as belezas capixabas. De 7 a 9 de abril, acontece o 2º Encontro de Blogueiros de Viagem – “Pocando no ES”, que é uma viagem técnica de divulgação do turismo no Espírito Santo.

Durante o evento, os blogueiros visitarão atrativos de Guarapari, Anchieta, Marataízes e Itapemirim. Os participantes conhecerão praias, lagoas, cultura, gastronomia e religiosidade da região.

A organização do projeto é do jornalista Deivson Santana, criador do blog “Capixaba na Estrada”, que busca na internet a divulgação do Espírito Santo. “O foco dos brasileiros muitas vezes está em destinos internacionais, mas é preciso convidá-los a conhecer o Brasil mais a fundo. Foi pensando nisso, que resolvi convidar blogueiros de viagens a conhecerem o Espírito Santo e promover o turismo local”, explicou Deivson.

Segundo o blogueiro, a intenção do evento é que milhares de pessoas passem a conhecer os destinos turísticos capixabas por meio das informações compartilhadas nos blogs. “O Espírito Santo será destaque nesses blogs, redes sociais e sites. O interesse em vir ao Estado foi grande, quando abri as inscrições para 2017 muitas pessoas se candidataram”, comemorou.

Para o secretário de Estado do Turismo, José Sales Filho, trabalhar o turismo com apoio de blogueiros é uma forma criativa de fomentar os destinos turísticos. “Esses profissionais carregam experiências in loco, e reproduzem fielmente as características do local, instruindo com mais fidelidade os seus seguidores”, apontou.

Sales destaca que os blogueiros possuem uma forma independente de divulgação, garantindo assim a credibilidade no que falam. “Outro ponto positivo é que os blogueiros ajudam no desenvolvimento do turismo, pois eles têm muita experiência em viagens e estão sempre atentos à qualidade e à estrutura dos serviços e destinos”, finalizou.

Participarão do encontro os blogs Bagagem de Memórias (SP), Viajadas (RS), Eu vou de Mochila (SP), Tô Pensando em Viajar (SP), Viajante Comum (DF), Viagens Cinematográficas (SP), Mochilão Barato (MS), Mineiros na Estrada (MG), Catálogo de Viagens (Londres) e O Melhor Mês do Ano (Chile), e blogueiros capixabas. Todos os blogs fazem parte da Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem (RBBV).

O encontro conta com apoio da Latam Airlines, do Hotel Quality Suites Vila Velha, do Hotel Ibis Vitória Camburi, da Adeturci – Região Turística da Costa e Imigração, e apoio institucional e logístico da Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo (Setur), que apoia o projeto desde a primeira edição.

Para acompanhar o projeto é só seguir a página no facebook https://www.facebook.com/pocandonoes/ ou procurar pela hashtag #pocandonoes. Confira os detalhes da primeira edição do “Pocando no ES”: https://goo.gl/yNlokL.