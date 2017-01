Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em lagoa de Guarapari

Um homem de 51 anos morreu afogado na tarde de ontem em uma lagoa do bairro Itapebussú, em Guarapari, mas o corpo só foi encontrado no começo da noite de hoje por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. A vítima, identificada como Marco Antônio Costa de Oliveira, 51 anos, tinha tomava remédios controlados e achava que era guarda-vidas da lagoa.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros a tarde de hoje (21) em busca do corpo de Marco e por volta das 19h30 localizaram a vítima de afogamento no fundo da lagoa..

Um morador do bairro afirmou aos bombeiros que Marco estava no meio da lagoa com uma boia na tarde de ontem, mas depois não foi mais visto. “Eu trabalhei ontem o dia todo e não vi ele. Hoje de manhã um rapaz achou as chave dele que tem um chaveiro com meu número de telefone e me ligou. O chaveiro estava no deque e encontramos a boia dele no meio da lagoa”, disse Reinaldo Costa de Oliveira, 48 anos, irmão da vítima.

Reinaldo contou que o irmão tem problemas psiquiátricos e que ultimamente tinha colocado na cabeça que era guarda-vidas da lagoa e ia para lá todos os dias. “Eu até briguei com ele e disse para ele não ir mais pra lá, mas não posso tomar conta dele o dia todo porque tenho que trabalhar”, lamentou.

Logo pela manhã o corpo de bombeiros fez buscas nas margens da lagoa na tentativa de encontrar Marco, mas sem sucesso. Por volta das 15 horas uma equipe de mergulhadores passou a fazer uma varredura no fundo da lagoa para tentar encontrar o desaparecido, mas a água turva no local dificulta os trabalhos. “Nós vamos continuar até o fim do dia procurando, mas a visibilidade da água é praticamente nula, de zero a trinta centímetros apenas, o que atrapalha muito o mergulho. Também não temos certeza do local do afogamento, já que ninguém presenciou o fato”, explicou o sargento Prates do Corpo de Bombeiros.