“Brincando na Rua do Trabalho” leva diversão no Dia das Crianças

A tradicional Rua do Trabalho, em Guarapari, nos dias 11 e 12 de outubro vai se transformar em um passe de mágica, na rua da alegria e da diversão. A festança, que se inicia antes mesmo do dia oficial da criançada, será um momento de confraternização e lazer para o público.

A rua será fechada com diversas atividades para essa data especial. Com pula-pula, algodão doce, pipoca e muitas brincadeiras, as crianças poderão curtir momentos interativos e educativos. “Segunda e terça vamos fechar a rua o dia inteiro. Vamos contar com o apoio da escola de inglês CNA que vai montar um QG para a garotada, com muitas brincadeiras diferentes”, disse uma das organizadoras do evento, a lojista Adriana Hallack.

Ainda segundo Adriana, por conta da falta de movimento em setembro, a iniciativa é uma forma de movimentar a rua nos tempos de crise. “Resolvemos fechar a rua do trabalho e trazer animação para atrair nossos clientes. Nós temos um comercio muito variado aqui na Rua do Trabalho. Estamos muito otimistas para esse evento”, completou a dona da loja Dika Novidades.

O evento é totalmente gratuito e autorizado pela Secretaria de Fiscalização. Agora é só levar a criançada para a rua e se divertir!

Serviço

Brincando na Rua do Trabalho

Data: 11 e 12 de outubro

Horário: 9h às 17h

Local: Rua do Trabalho