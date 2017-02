Cacau desperta interesse de produtores em Guarapari

Por Glenda Machado em 20 de fevereiro de 2017 / Destaque, Economia

A cacauicultura ocupa uma área cultivada de 23.672 hectares no Espírito Santo, com uma produção de 5.467 toneladas de amêndoas, porém, apresenta grandes desafios em toda a cadeia produtiva. Interessados em conhecer mais sobre o assunto, produtores de base familiar dos municípios da Região Sul do Estado, como Guarapari, Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Cachoeiro de Itapemirim e Alegre, dão os primeiros passos para a produção comercial.

Como forma de minimizar os problemas enfrentados pelos produtores rurais e alcançar o novos produtores, o Governo do Estado lançou o Programa de Revitalização das Áreas Produtoras de Cacau do Espírito Santo. O programa fundamenta-se na renovação e/ou revitalização das áreas em sistema de “Cabruca” afetadas pela doença Vassoura de Bruxa (VB), visando fornecer aos cacauicultores alternativas de restabelecimento da performance econômica, social e ambiental da atividade.

A base é a utilização de técnicas sustentáveis de produção, a implementação de pagamento por serviços ambientais, a utilização de variedades tolerantes a essa doença, com o plantio de mudas de qualidade, a capacita- ção de técnicos e produtores, bem como o direcionamento do fomento por meio da assistência técnica e do crédito rural. O trabalho efetivo do Comitê Gestor do Programa Cacau Sustentável tem possibilitado o cumprimento das metas estabelecidas.

O programa abrange os municípios de Linhares, São Mateus, Colatina e João Neiva, que equivalem a 93,6% da área de cacauicultura, com grande percentual de áreas no sistema Cabruca, além de 21 municípios considerados potenciais na Região Norte do Estado.