Cachoeira Alta vai ganhar quadra poliesportiva

Mais uma comunidade no interior de Alfredo Chaves vai receber quadra poliesportiva coberta. Agora será a vez de Cachoeira Alta. A obra já começou, fruto de convênio com o Ministério do Esporte e prefeitura.

A empresa executora tem 360 dias para entregar a obra, mas segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, esse prazo pode exceder em virtude dos repasses federais estarem acontecendo lentamente em todo país.

Cachoeira Alta é uma localidade muito conhecida por sediar a famosa rampa de voo livre, onde pilotos do Brasil inteiro praticam o esporte nos feriados e finais de semana.