Caco de Pote ganha ruas pavimentadas

O prefeito Roberto Fiorin inaugurou ontem as obras de drenagem e pavimentação de duas ruas na comunidade de Caco do Pote, no interior de Alfredo Chaves. Os serviços foram realizados nas ruas Nivaldo Gaigher e José Segundo Calente. Com as melhorias, dezenas de famílias foram beneficiadas.

Para a execução da obra, executada pela empresa D&G Projetos e Construção Civil LTDA, foram necessários cerca de R$ 168 mil, conforme contrato 82/2016. Segundo o prefeito Roberto Fiorin, o calçamento foi uma das reivindicações dos moradores locais. “Eles pediam o serviço há alguns anos, agora conseguimos executá-la e atendê-los”, disse.

Durante a cerimônia de inauguração o prefeito destacou os investimentos nos últimos anos e as obras que estão para serem entregues até o final de dezembro. “Com ajuda dos nossos moradores conseguimos realizar diversas obras. Até o dia 30 iremos inaugurar as obras da avenida Lauro Ferreira Pinto e da Alameda José Seme, na sede e as obras de revitalização da avenida principal e do posto de saúde de Matilde”, mencionou.