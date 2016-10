Café de Negócios aproxima empresários de diversas áreas

A 6ª Edição do Café de Negócios Relaciono aconteceu nesta quinta-feira (27). Durante o café da manhã oferecido, os participante tiveram a oportunidade de trocar seus cartões de visitas, ampliar e melhorar o networking, e participar de uma palestra com o consultor Pedro Nery. Com o tema “Liderança Transformadora” a manhã mostrou aos participantes os cinco critérios que caracterizam um líder transformador. Segundo o palestrante que é especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e Consultor Organizacional, Pedro Nery, o encontro que acontece mensalmente, promove um debate positivo entre as pessoas.

De acordo com Nery, a sua intenção durante a apresentação, foi de contar aos empresários, o quanto o associativismo e o cooperativismo têm feito bem para a sua vida e para a sua empresa, principalmente pelo relacionamento que esses sistemas proporcionam. “O café é sempre um momento positivo para as pessoas. Eu mesmo já fiz contatos e clientes potenciais aqui”, disse.

E quem esteve no café se impressionou com o que viu e ouviu. Para o professor e coordenador da Academia MoveWell, a união e o relacionamento com as pessoas realmente fazem a força de qualquer negócio. “Isso faz com que compreendamos um pouco sobre como o sucesso pessoal e profissional, também é conseqüência do trabalho em prol do coletivo. Essa visão de que precisamos unir e juntar forças para desenvolver um ambiente propício também para o nosso próprio negócio é a visão máxima do associativismo. Juntos nós podemos fortalecer o nosso negócio e desenvolver o município e região”, conclui.