Câmara aprova criação de comissão para investigar Estacionamento Rotativo em Guarapari

2 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

A Câmara Municipal de Guarapari aprovou, por unanimidade, a criação de uma Comissão Especial de Investigação (CEI) para apurar possíveis irregularidades no Estacionamento Rotativo do município. O requerimento 402/2016, que trata do tema, foi aprovado na última terça-feira (30).

A decisão de criar a comissão foi tomada pelos vereadores após os protestos realizados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços no Espírito Santo (Sindilimpe-ES) e pelos ex-funcionários da empresa Vista Group Network (VGN), que administra o rotativo.

De acordo com a assessoria técnica da Câmara, o presidente da casa de leis, Wanderlei Astori, tem 10 dias úteis para nomear os vereadores que farão parte da comissão para que a investigação comece. A assessoria informou ainda que, caso alguma prova de irregularidade for encontrada, a CEI poderá ser convertida em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que tem o poder de afastar o prefeito por crime de improbidade administrativa e pedir a anulação do contrato de concessão na Justiça.