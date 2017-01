Câmara aprova nova estrutura da prefeitura que vai economizar R$ 569 mil por ano

A nova estrutura organizacional proposta pela prefeitura foi aprovada por unanimidade em sessão extraordinária na tarde desta quinta-feira. Segundo o projeto de lei complementar 001/2017 foram excluídos algumas funções e criadas outras, mas que no final vai resultar em uma economia de mais de R$ 569 mil por ano. Também foram cortados 65 cargos comissionados.

“A nova estrutura do município vai pagar de funcionalismo público R$ 524.050,00 por mês e antes pagávamos R$ 566.750,00. Uma economia de mais de R$ 569 mil por ano. Sem contar os encargos, porque contando esse valor chega a R$ 650 mil. O nosso objetivo é a redução dos gastos públicos. Eram cerca de 290 cargos comissionados, hoje vamos chegar a 225”, disse a procuradora Lúcia Roriz.

Segundo ela, o que teve aumento foi o cargo de chefe de expediente que recebia menos de um salário mínimo e agora a prefeitura equiparou. Além da função exercida por contador que recebia R$ 1700 e vai passar para R$ 3.500. “Conseguir técnico por esse valor era muito difícil para exercer uma função de grande importância”.

Outra alteração é que foram extintas três secretarias: a de Recursos Humanos passa a ser integrada à de Administração; a de Projetos e de Desenvolvimento vão formar a de Planejamento; e a de Desenvolvimento Urbano e Rural passa a ter a função de Empreendedorismo.

Quanto a volta do funcionamento integral da prefeitura, a secretária de Administração Jacinta Meriguete explicou que não haverá impacto na folha. “Com o tempo, as próprias secretarias foram voltando ao horário normal. Somente alguns setores da sede estavam com horário reduzido. Mas a maioria estava trabalhando 30 horas por semana e recebendo 40 horas. Agora só vai normalizar sem despesas a mais para o município”.