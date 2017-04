Câmara aprova o aumento de 4% para professores de Guarapari

Por Larissa Castro

Na tarde desta quarta-feira (20), a Câmara Municipal de Guarapari, colocou em pauta Projetos de Lei do Poder Executivo e dos Vereadores. O projeto que propõe um aumento de quatro por cento para os profissionais da educação foi destaque no plenário e aprovado por unanimidade, assim como todos os outros pautados.

A intenção é de que o valor se aproxime ainda mais do piso nacional do salário de professor. Apesar da situação de crise econômica no país, os representantes das comissões presentes acharam justa a idéia do Executivo e alguns destacaram que os professores merecem muito mais que o oferecido.

O pronunciamento de parecer teve início com a Relatora da Comissão de Redação e Justiça, a Vereadora Rosangela Loyola (PDT), declarando que o projeto é constitucional, logo, considerou favorável e destacou: “Falando de professor, né, gente, educadores dos nossos filhos, merecem muito mais que quatro por cento. O meu voto é favorável”.

Apesar de ter sido aprovado por todos os vereadores presentes, o vereador Rogério Zanon destacou que já deveria ter sido dado ao professor o aumento que lhe é de direito. “ Ninguém ta dando presente aqui, não. Isso é uma obrigação para poder alcançar o piso salarial. Estão fazendo um reajuste, no meu ponto de vista, ínfimo. Sendo que os professores têm que ter um aumento muito maior, mas justificam dizendo que o momento é complicado e esse assunto é velho. Isso é apenas um acerto de contas”, lamentando a desvalorização.

Além do Projeto de Lei para o aumento do salário dos professores, outras matérias como ofícios e requerimentos, também foram aprovadas por unanimidade.

Em nota a Prefeitura Municipal de Guarapari se manifestou:

O projeto de lei propõe o aumento 4% de aumento para os profissionais municipais da Educação, objetivando a valorização dos profissionais. Esse reajuste será pago com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (Fundeb), que prevê a aplicação de no mínimo 60% dos recursos repassados ao município para pagamento dos profissionais que trabalham na rede escolar municipal.