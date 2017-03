Câmara de Anchieta adere o uso de crachá de identificação

A Câmara de Anchieta, por meio da Portaria Nº 29, de 17 de fevereiro, adotou algumas normas de conduta que devem ser adotadas por todos os servidores. Agora, todos os funcionários deverão, obrigatoriamente, usar o crachá de identificação no ambiente de trabalho.

A responsabilidade do crachá é de cada funcionário. Em caso de extravio, o setor de Recursos Humanos deverá ser informado imediatamente. Com a finalidade de manter a ordem e o bom andamento dos trabalhos, os servidores que permanecerem nos corredores ou na parte externa da Câmara, fora do exercício da sua função, receberão sanções disciplinares.

“Existia a necessidade de identificar os servidores do legislativo, seja pela funcionalidade, como no atendimento aos munícipes, que também receberão crachás de visitante ao se identificarem na recepção. O uso do crachá sejam nas sessões ordinárias, reuniões e outros, favorecem a agilidade na identificação, além de manter a ordem e segurança no ambiente de trabalho”, disse o presidente, vereador Tássio Brunoro.