Câmara de Guarapari se reune com jornalistas para apresentar projetos da nova gestão

Na manhã desta quarta-feira o presidente da Câmara de Vereadores de Guarapari, Wendel Lima (PSD) fez uma reunião com os jornalistas e dono de veículos de comunicação da cidade para tratar de assuntos diversos. Ele apresentou o novo assessor de comunicação da Casa, Bernardo Bourguignon e esclareceu alguns pontos de sua gestão, que hoje completa 45 dias.

Wendel explicou que está criando mecanismos para que as informações da Câmara sejam disponibilizados de para todos com o mínimo de atraso possível. O site da Casa, inclusive, já está remodelado e com a promessa de que será atualizado quase em tempo real, muito diferente do que aconteceu em outras gestões.

O presidente da Casa de Leis aproveitou para dar um panorama de como as finanças da casa estão. “Durante muito tempo a Casa passou sendo gerida para folha de pagamento e alguns poucos contratos. Isto já está sendo avaliado, mas não é possível que uma câmara não tenha computadores funcionando, como é o caso, arquivos totalmente desorganizados, quando chove, molha mais aqui dentro do que lá fora”, salientou o vereador.

Também foi falado sobre o organograma e os trabalhos que serão feitos sobre o relatório final da Comissão Especial de Investigação do Rotativo. “Nós já cortamos alguns benefícios de funcionários que não tinham muita lógica de existir. E que fique claro: todos os funcionários da Câmara terão que trabalhar. Não vai existir aqui funcionários fantasmas. Não na minha gestão”, disse.

E continuou: “Vamos preparar o relatório final sobre o rotativo e encaminhar para a prefeitura e para o Ministério Público. O relatório aponta para a saída desta empresa que está aí. Caberá ao MP e à prefeitura tomarem as ações cabíveis”.

Wendel Lima também falou sobre sua relação com o Edson Magalhães e negou que seja submisso ao prefeito. “Eu não sou subordinado à prefeitura e muito menos uma marionete. Estamos sim alinhados para o bem de Guarapari, mas a Câmara é independente e continuará assim”.