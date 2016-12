Câmara pede liberação dos pontos fora da rodoviária e reintegração de posse do terreno doado

A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade na sessão de hoje, o relatório final da Comissão Especial de Investigação “Rodoshopping”. Os documentos apontam duas irregularidades: a doação do terreno para uma empresa de ônibus interestadual e a proibição do embarque e desembarque fora do terminal rodoviário.

“A licitação foi feita dentro do parâmetro legal. Mas há duas irregularidades que constatamos. A doação de 9 mil metros quadrados para uma empresa particular, no qual sugerimos que a prefeitura cancele o contrato entre as duas empresas particulares pois não houve licitação para isso”, disse o relator da Comissão, o vereador Thiago Paterlini.

O outro ponto bate no embarque e desembarque exclusivo na rodoviária. “Quem regulamenta é o Governo do Estado, por meio do DER-ES. Então pedimos ao Governo do Estado, que regularize os pontos fora da rodoviária sem prejuízo nem transtornos aos munícipes”, completa o relator.

Antes da votação, foi questionado o fato dos empresários não terem concedido depoimentos à investigação. Mas, o presidente da Comissão, Jorge Figueiredo, explicou que “a Câmara não tem o poder de obrigar. Os empresários preferiram se calar em algumas questões, mas esclareceram que já haviam concedido as mesmas explicações ao Ministério Público”.

E ainda acrescentou: “a vida é mesmo um círculo, foi o ex-prefeito quem doou o terreno, e agora, eleito, é ele quem terá de resolver o problema”. O relatório com as devidas recomendações segue para a prefeitura e para o Ministério Público. “É uma investigação paralela ao do MP. Mas que vem para somar, que, agora, o órgão, possa fazer valer a lei”.

Estavam presentes na sessão de hoje: Paulina Aleixo Pinna, Oziel de Sousa, Jorge Ramos, Germano Borges, Fernanda Mazzelli, Gedson Merízio, Manoel Couto, Jair Gotardo, Jorge Figueiredo, Dito Xaréu e Sérgio Ramos. Todos votaram favoráveis ao relatório final.