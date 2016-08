Câmara pode abrir comissão para investigar rotativo

Mais uma sessão da Câmara Municipal de Guarapari foi marcada pela manifestação de ex-funcionários da Vista Group Network (VGN), empresa responsável pelo rotativo na cidade. Hoje (25), os trabalhadores conseguiram se reunir com o presidente da Casa de Leis, Wanderlei Astori, e uma Comissão Especial de Investigação (CEI) poderá ser aberta para apurar as denúncias feitas contra a empresa.

Membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços no Espírito Santo (Sindilimpe-ES) estiveram novamente na manifestação, apoiando os ex-funcionários da VGN. De acordo com os trabalhadores, a empresa ainda está devendo a eles 15 dias trabalhados no mês de junho, rescisões contratuais e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O sindicato ainda afirma que já procurou os órgãos responsáveis, entre eles o Ministério do Trabalho, mas foi constatado que a VGN não possui Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). “A empresa é fantasma. Esta é a terceira sessão que viemos para pedir o apoio dos vereadores. Se a gente for procurar judicialmente, não conseguimos, porque a empresa é fantasma”, disse a dirigente sindical do Sindilimpe-ES, Daiane Martins.

O presidente da Câmara solicitou que o sindicato protocole as denúncias na Casa. “Eles vão protocolar um documento com todas as denúncias, que a Câmara vai analisar e, se for o caso, abrir uma Comissão de Investigação para apurar e dar um parecer para eles, para conseguir fazê-los receber o que está atrasado. Se eles trabalharam, merecem receber por isso. Assim que eles protocolarem a denúncia, a Câmara terá que tomar as providências”, afirmou Wanderlei.

Daiane disse que o documento será protocolado na próxima segunda-feira (29). “Aguardamos o apoio deles para fiscalizarem a empresa VGN. Na terça vai ter sessão aqui na Câmara, e eles disseram que a comissão já poderá ser aberta. Vamos continuar acompanhando. Na segunda vamos protocolar o documento contendo todas as denúncias que temos contra a empresa e pedindo a abertura dessa comissão”.

Para um dos ex-funcionários da empresa, Wequisley Borges, a conversa com o presidente da Casa foi produtiva. “Finalmente conseguimos ser ouvidos pela Câmara. Agora vamos aguardar a abertura da Comissão de Investigação sobre o rotativo. Temos esperanças de que algo vai ser feito. Tomara que seja tudo resolvido, porque a gente precisa desse dinheiro”, acrescentou.

O outro lado

Em nota, a empresa disse que a diretoria está tomando as medidas cabíveis para o cumprimento de suas obrigações e que o CNPJ da VGN consta em todos os tickets emitidos.