Câmara quer criar o Dia do Poder Legislativo e Título de Amigo do Legislativo

Dia do Poder Legislativo e Título de Amigo do Legislativo. É o que propõe o projeto de lei 006/2017 da Mesa Diretora. Ele foi colocado em pauta na sessão ordinária da tarde de hoje, mas apenas baixou as comissões. Agora está em análise pela Comissão de Redação e Justiça. Se for aprovado, fica instituído o dia 5 de abril como Dia do Poder Legislativo.

Com isso, o presidente poderá realizar uma sessão solene com o objetivo de valorizar o serviço do vereador e de todos os funcionários da Câmara. Na ocasião, cada parlamentar poderá entregar dois títulos de amigo do legislativo tanto à pessoa física como jurídica que tenham contribuído com o desenvolvimento da cidade.

O objetivo do projeto é poder reconhecer o trabalho de quem também é de Guarapari. Isso porque apenas àqueles que são de fora do município podem ser homenageados com o tradicional Título de Cidadão Guarapariense. Os custos com a sessão solene e homenagens terão dotações próprias do orçamento da Câmara.

REQUERIMENTOS

No total, foram aprovados 38 requerimentos. Thiago Paterlini pediu a criação da Central Municipal de Ambulâncias. “Não temos hospital público, apenas privado. Então quando precisamos de UTI Móvel ficamos a mercê do Samu. É necessário ter esse suporte, porque muitos pacientes são transferidos com urgência para a Grande Vitória”.

Já Dr. Rogério Zanon solicitou ao poder executivo que implante a Guarda Municipal. “A nossa maior preocupação é a segurança. O grande ensinamento que ficou com esse caos não só no município, mas em todo o estado é a importância da Guarda Municipal. A situação foi bem mais amena em nossos vizinhos que já têm como Vila Velha e Anchieta”.

Pedidos de asfaltamento também estavam em cheio na pauta. Um deles foi de Marcos Grijó. “Estou com um ofício aqui para que todos os pares assinem junto comigo pedindo o asfaltamento de Rio Claro ao Governo do Estado pelo Caminhos do Campo. É a maior região produtora. É uma obra com fundamento social e econômico e nós temos os dois ali”.

Fernanda Mazzelli fez um apelo pela comunidade do Pontal de Santa Arinda. “Eles estão sem luz e sem água há mais de dois anos”. Também destacou a importância de se criar o Conselho Municipal da Cultura. “Na legislatura passada conseguimos criar o Conselho do Esporte. E já tivemos resultado com o bolsa atleta. A luta agora é pela cultura”.

Kamila Rocha solicitou providências referentes à reestruturação da Praça Bom de Bola e conclusão da obra da Orla da Praia de Santa Mônica. “A Região Norte também tem balneário e também tem carnaval, precisamos que sejam divulgados no próximo ano. Carnaval não é só festa, é economia, é cultura, é social. E lá também temos comerciantes que precisam disso”.