Câmeras do videomonitoramento já flagraram mais de duas mil ocorrências em Guarapari

Reportagem: Edna Souza

Com um pouco mais de um ano de funcionamento, o sistema de videomonitoramento de Guarapari já registrou mais de duas mil ocorrências em todo município. As câmeras foram instaladas em pontos estratégicos para auxiliar as autoridades em fatos do dia-a-dia.

De acordo com a supervisora geral da Central de Videomonitoramento, Rita Coelho Porto, a central foi inaugurada em 30 de junho de 2015 e, até a última sexta-feira (07), já havia registrado cerca de 2 341 situações. Dentre as ocorrências com maior número estão a abordagem de indivíduos, com cerca de 342. “Nós visualizamos uma pessoa em atitude suspeita e na hora entramos em contato com a polícia”, conta.

Além de ações conjunta com a PM, as câmeras auxiliam em fatos como acidentes, trânsito e animais na pista. “Temos o contato direto com o SAMU e com o Centro de Controle de Zoonozes (CCZ). Tendo qualquer ocorrência, nós direcionamos o caso a eles”, declara.

Rita afirma que ao todo são 80 câmeras instaladas nos bairros: Centro, Praia do Morro, São Gabriel, Meaípe, Bela Vista, Região de Nova Guarapari (Enseada Azul: Praia da Bacutia, Peracanga, Guaiburra), Santa Mônica, Perocão e Setiba. Ela fala que a prefeitura tem um projeto de instalação de outras câmeras ao redor da cidade. “Temos uma previsão de colocar mais 40 câmeras. Mas, não temos previsão de quando serão instaladas. Acreditamos que a próxima gestão dará continuidade a este trabalho”, diz.

A supervisora relata que a Central conta com 22 pessoas que trabalham em escala para que as câmeras funcionem por 24 horas. “A nossa cobertura vai de ponta a ponta de Guarapari. Agora, temos mais visão do que acontece na cidade”, fala.