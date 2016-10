Caminhada em Muquiçaba para conscientizar sobre o câncer de mama

Por Marcos Siqueira em 25 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Para conscientizar a população sobre os riscos do câncer de mama e a prevenção da doença, a faculdade Pitágoras de Guarapari em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde realizará uma caminhada chamada Movimento Outubro Rosa. Será nesta quinta-feira (27), a partir das 9h, com concentração na Praça da Itapemirim, em Muquiçaba.

Os estudantes da instituição distribuirão panfletos informativos para a comunidade durante todo o trajeto. A ação faz parte de uma série de atividades realizada pela faculdade durante o mês de outubro.