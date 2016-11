Caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul na Praia do Morro

Na manhã do próximo domingo (06), a orla da Praia do Morro vai ficar multicolorida, mais precisamente, com as cores rosa e azul. O motivo é a caminhada de conscientização Outubro Rosa/Novembro Azul, promovida pela clínica TopMedi em parceria com o Jornal Folha da Cidade, Revista Sou, HM Propaganda, Bambino One Store, The Click Fotografia e Associação de Moradores da Praia do Morro (ANPM).

A concentração será na Pracinha de Muquiçaba, às 8 horas. De lá, os participantes seguirão até o monumento do Marlin Azul, em prol da conscientização sobre os cânceres de mama, colo do útero e próstata.

Para deixar a caminhada mais bonita, foram produzidas camisas personalizadas com a marca do evento no valor de R$ 20,00. Ainda há unidades disponíveis. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3361-4163. Se você não puder o usar o “uniforme”, não há problema. O importante é participar e fortalecer essa corrente.

E não esqueça: mais representantivo do que participar da caminhada, é fazer os exames de prevenção a cada ano. Mamografia e Papanicolau no caso das mulheres, e o exame de toque retal para os homens. Deixe o preconceito de lado e marque a sua consulta. Vale lembrar que, se diagnosticado precocemente, as chances de cura do câncer aumentam para até 90%.