Campanha arrecada presentes de Natal até sexta-feira (16)

O restaurante McDonald’s de Guarapari está arrecadando brinquedos para doar a instituições carentes. Os interessados em contribuir podem entregar suas doações até sexta-feira, dia 16 de dezembro.A campanha é extensiva e os brinquedos novos ou em bom estado podem ser entregues em qualquer um dos restaurantes da rede McDonald’s no estado.

O objetivo da campanha é tornar mais feliz o natal das pessoas que vivem em abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Entre as instituições que serão beneficiadas com as doações estão a Casa de Passagem de Vitória; a Associação Lar Semente do Amor, na Serra; e o projeto Meninos da Terra, de Linhares.

Serviço

Doação de brinquedos

Período: Até 16 de dezembro

Pontos de coleta: