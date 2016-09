Campanha de vacinação começa na próxima terça-feira (20) em Guarapari

Por Marcos Siqueira em 16 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

A Campanha de Multivacinação começa no dia 19 de setembro em todo o país. Em Guarapari, as imunizações serão realizadas a partir do dia 20, devido ao feriado dos 125 anos da cidade. De acordo com o Ministério da Saúde, objetivo da campanha é mobilizar os pais a levarem os filhos para atualizar o cartão de vacinação.

A Prefeitura Municipal de Guarapari informou que, o público alvo dessa campanha são crianças menores de cinco anos de idade, crianças de nove e adolescentes de 10 a menores de 15 anos (até 14 anos 11 meses e 29 dias).

De acordo com a administração municipal, todas as vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunização serão ofertadas para a regularização das cadernetas.

A Campanha vai de 20 a 30 de setembro e o dia de mobilização nacional, o dia “D”, acontece no sábado, 24 de setembro. Nos dias úteis, todas as unidades aplicarão as vacinas. Já no dia D, funcionarão as unidades relacionadas no quadro abaixo.

Locais de vacinação para o dia D (24 de setembro) Unidades de Saúde Horário de Funcionamento Dr. Roberto Calmon 08:00 às 16:30 Prof. Terezinha Santos (Caic) 08:00 às 16:30 Mario Sergio Pereira (Kubitscheck) 08:00 às 16:30 Centro Municipal de Saúde 08:00 às 16:30 Pedro Machado (Bela Vista) 08:00 às 16:30 Jader Avelar Boghi (Adalberto Simão Nader) 08:00 às 16:30 Maria Lúcia Cunha Lora (Jabaraí) 08:00 às 16:30 Normília Cunha (Perocão) 08:00 às 16:30 Santa Mônica 08:00 às 16:30 Manoel Paixão (Setiba) 08:00 às 16:30 Village do Sol 08:00 às 16:00

Mudanças no calendário

Em janeiro de 2016, o ministério promoveu alteração no esquema vacinal de quatro vacinas: poliomielite, HPV, meningocócica C (conjugada) e pneumocócica 10 valente. O Calendário Nacional de Vacinação tem alterações rotineiras e periódicas em função de mudança na situação epidemiológica, nas indicações das vacinas ou na incorporação de novas vacinas. Mudanças deste ano:

Poliomielite

O esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de três doses da vacina injetável – VIP (2, 4 e 6 meses) e mais duas doses de reforço com a vacina oral – VOP (gotinha). Até 2015, o esquema era de duas injetáveis (VIP) e três orais (VOP). A mudança está de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e como parte do processo de erradicação mundial da pólio. Vale ressaltar que essa substituição não prejudica a proteção das crianças, que já ficam imunizadas com as três doses injetáveis.

HPV

O esquema vacinal passou de três para duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Os estudos recentes mostram que o esquema com duas doses apresenta uma resposta de anticorpos em meninas saudáveis de 9 a 14 anos não inferior quando comparada com a resposta imune de mulheres de 15 a 25 anos que receberam três doses. As mulheres vivendo com HIV entre 9 a 26 anos devem continuar recebendo o esquema de três doses.

Meningocócica

O reforço, que anteriormente era administrado aos 15 meses, passou a ser administrado aos 12 meses, preferencialmente, podendo ser feito até os 4 anos. As primeiras doses da meningocócica continuam sendo realizadas aos 3 e 5 meses.

Pneumocócica

Redução de uma dose na vacina pneumocócica 10 valente. Passou a ser administrada em duas doses, aos 2 e 4 meses, com um reforço preferencialmente aos 12 meses, que pode ser recebido até os 4 anos. Essa recomendação também foi tomada em virtude dos estudos mostrarem que o esquema de duas doses mais um reforço tem a mesma efetividade do esquema três doses mais um reforço.

Com informações do Ministério Saúde.