Campanha de vacinação contra a gripe em Guarapari começa na segunda

Por Glenda Machado em 13 de abril de 2017 / Destaque, Saúde

Campanha de Vacinação Contra a Influenza 2017 começa na próxima segunda-feira, (17) e vai até o dia 26 de maio. Durante o período da campanha, todas as unidades de saúde em Guarapari estarão aplicando a vacina trivalente, que protege contra três tipos de vírus, e será utilizado o critério de senha para organização da fila.

A meta é imunizar 90% da população. Este ano, o Ministério da Saúde definiu que os seguintes grupos deverão ser vacinados: crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); trabalhador da área da saúde; pessoas com 60 anos de idade ou mais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independente da idade, e professores das escolas públicas e privadas que estão em sala de aula.

Com a vacina é possível reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a campanha.

Cada unidade terá o seu cronograma de vacinação próprio. Os moradores precisam buscar orientação na unidade de saúde mais próxima. O dia “D” será no dia 13 de maio, em todas as unidades.

O que é preciso?

Para receber a vacina é necessário estar munido do Cartão de Vacinação e, no caso dos idosos, também da Carteira de Identidade. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais precisarão levar também uma prescrição médica, especificando o motivo da indicação da vacina. Já os professores das escolas públicas e privadas que estão em sala de aula deverão levar algum documento que comprove a atividade.

Contraindicações

Apesar da importância da vacina, para prevenir a gripe, algumas pessoas precisam ficar atentas porque há contraindicações. Indivíduos com histórico de reação alérgica grave às proteínas do ovo, crianças menores de seis meses e quem está com doenças febris agudas não devem receber a vacina.