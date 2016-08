Campanha de vacinação de cães e gatos continua até sábado em Alfredo Chaves

A Secretaria de Saúde de Alfredo Chaves realiza até o próximo sábado (03) a Campanha de Vacinação Antirrábica. A expectativa, segundo os organizadores, é vacinar cerca de 3 mil animais, entre cães e gatos. Uma equipe está percorrendo as comunidades rurais e bairros da sede para atender a população.

O sábado será o dia de maior mobilização, quando haverá pontos de vacinação na sede, nos bairros Ouro Branco, Jardim Cajá e Portal dos Imigrantes, pela manhã. Já no bairro Macrina, a vacinação nesse dia será das 8h às 16h, no barracão de São Benedito.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Érica de Paula Lafayette, quem não conseguir levar o animal para vacinar no próprio bairro, poderá procurar a Vigilância e agendar outra data, no período do ‘repasse’, que será divulgado pela equipe de vacinação.

A Vigilância Ambiental alerta a população quanto aos casos de raiva bovina no município e solicita que os donos de cães e gatos levem seus animais ao posto de vacinação mais próximo, evitando assim a proliferação da doença em Alfredo Chaves.

Fonte: Prefeitura de Alfredo Chaves.