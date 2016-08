Campanha deve vacinar 18 mil animais contra a raiva em Guarapari

Cães e gatos da zona rural de Guarapari já estão sendo vacinados contra a raiva. Na área urbana, a campanha de vacinação dos animais será realizada em dois dias: 3 e 17 de setembro. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e terá vários pontos espalhados pela cidade nessas datas. A meta é vacinar 18 mil animais.

No dia 3, a campanha irá atender os bairros Bela Vista, São Gabriel, Nossa Senhora da Conceição, São José, Centro, Olaria, Ipiranga, Kubitschek, Concha D’Ostra, Coroado, Santa Margarida, Meaípe, Condados, Nova Guarapari e Lameirão. Já na segunda etapa da campanha, a ser realizada no dia 17, os bairros Setiba, Una, Elza Nader, Paturá, Jabaraí, Portal, Aeroporto, Jardim Santa Rosa, Praia do Morro, Adalberto, Muquiçaba, Morro da Caixa d’Água, Itapebussu, Camurugi, Lagoa Funda e Sol Nascente contarão com postos de vacinação.

Nas comunidades rurais, as famílias estão recebendo a visita de vacinadores em suas casas. De acordo com a gerente de Vigilância Ambiental, Lorena Santos da Silva, cerca de três mil animais já receberam a vacina nessas localidades, que continuarão sendo atendidas durante o mês de setembro.

“É muito importante vacinar os animais, porque a raiva traz perigo para eles e também para os humanos, apresentando uma taxa de letalidade de quase 100%, por isso o Ministério da Saúde realiza essas campanhas anuais”, explica Lorena.

Apesar dos dias de campanha, os animais também podem ser vacinados gratuitamente durante todo o ano, basta levá-los até a sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Rua Tombadilho, s/ nº, em Santa Mônica, das 7h às 16h.

Confira os locais e horários da campanha nos bairros:

Vacinação 3 de setembro

Vacinação 17 de setembro