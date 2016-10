Campanha Eficiência Solidária vai trocar 15 mil lâmpadas em Guarapari

Por Marcos Siqueira em 21 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

As lâmpadas de LED (Light Emitter Diode), que significa “diodo emissor de luz”, são mais eficientes do que as antigas incandescentes. Isso significa que elas consomem menos energia, iluminando com igual ou até melhor qualidade. Para incentivar a eficiência energética nas residências, a EDP, concessionária fornecedora de energia elétrica, adotou a campanha Eficiência Solidária, que vai trocar 15 mil lâmpadas antigas pelas mais econômicas em Guarapari. Em todo o Estado, serão 50 mil trocas.

Segundo o Gestor Operacional da EDP, Luciano Falce, a substituição é destinada aos clientes de classificação residencial. “O cliente só precisa ir até o trailer da campanha, que está parado na frente da agência de atendimento da EDP Escelsa em Muquiçaba, com um documento de Identidade com foto, conta de energia mais recente e em dia e no máximo seis lâmpadas por residência”.

Luciano explicou que os clientes classificados como residenciais de baixa renda não podem realizar a troca, pois já participam de outro programa. 35 mil lâmpadas já foram trocadas nos municípios de Castelo, Divino de São Lourenço, Iuna, Irupi e Marataízes.

Segundo Falce, o nome da campanha também está ligado com uma segunda proposta. “A cada 50 trocas realizadas, uma lâmpada será destinada para a APAE. Ao final do projeto, a instituição receberá mil unidades do produto”.

Economia na conta

O produto que está sendo entregue para os clientes é de 9,5W, que equivale a uma incandescente de 60W.

Substituindo seis unidades em uma residência que deixa as lâmpadas acesas em média 3h por dia, a economia ao final no ano é de R$ 211,00”,

disse Falce. Estendendo para toda a cidade, a economia pode chegar a 3 milhões de KWh por ano, o necessário para abastecer mil casas pelo mesmo período.

A aposentada Ana Sutil, 85, não perdeu tempo e já garantiu a troca de 12 unidades de duas residências. “Eu não gasto muito porque moro sozinha, mas como sou aposentada toda economia é bem vinda e ajuda bastante”. Ela também toma outras medidas para poupar eletricidade, como evitar banhos demorados com o chuveiro quente.

Quem também não perdeu tempo foi a estudante Sayara Prata, 28. Ela contou que quando colocou as fluorescentes em casa (anteriores às de Led) economizou cerca de R$ 28,00 em um mês. “As de Led economizam e clareiam bem mais. Minha amiga usou na loja dela e a diferença foi enorme. Troquei cinco e recomendo muito”. Sayara lembrou que, com a campanha, também economizou com o preço da lâmpada. No mercado, elas são vendidas entre R$ 10,00 e R$ 25,00.

Horário de Troca

A troca pode ser realizada enquanto durar o estoque, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h e aos sábados até às 13h. O atendimento é feito na esquina da rua Araxá com a Rodovia Jones dos Santos Neves, em Muquiçaba. Até ontem (21), 4 mil substituições foram realizadas. Quem desejar pode fazer a reserva pelo site www.eficienciasolidaria.com.br e imprimir o cupom de troca com mais comodidade.