Campanha para atualizar vacinação de crianças e adolescentes em Alfredo Chaves

Começa na próxima segunda-feira (19) e segue até o dia 30 de setembro, a Campanha Nacional de Multivacinação para a Atualização da Caderneta de Vacinação.

Em Alfredo Chaves, as imunizações serão realizadas na Estratégia de Saúde da Família, localizada no bairro Parque Residencial Alfredo Chaves e na Unidade de Saúde da sede. O ‘Dia D’ está marcado para o sábado, 24, das 8h às 16h, somente na Unidade de Saúde.

Conforme informações do Setor Municipal de Imunização, a campanha será voltada as crianças menores de cinco anos e com 9 anos completos. Adolescentes com idade entre 10 e 15 anos também serão vacinados.

“A multivacinação é uma estratégia que tem como finalidade atualizar a situação vacinal deste público”, explicou a coordenadora de Imunização, kalinta da Rocha Botecchia.

Atualização. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que o objetivo da ação é combater a ocorrência de doenças imunopreveníveis no país e reduzir os índices de abandono à vacinação – sobretudo entre adolescentes. “Neste mês, a gente faz um esforço para que a caderneta [de vacinação] fique atualizada”.