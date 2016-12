Campanha “Recupere seu crédito” vai renegociar dívidas em Guarapari

Por Glenda Machado em 12 de dezembro de 2016 / Destaque, Economia

Quer começar o ano com o nome limpo na praça? A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Guarapari realiza de 12 a 17 de dezembro, a Semana de Recuperação de Crédito com a proposta de reduzir a inadimplência na cidade, visando as vendas de fim de ano.

Neste período haverá isenção de juros e multas, dos débitos junto a 15 lojas cadastradas na CDL. “A campanha é uma forma de atingir aquele público que quer recuperar seu crédito para pagar suas dívidas mas não tem condições para isso. Essa é uma grande oportunidade para colocar as contas em dia”, disse o superintendente, Aguinaldo Ferreira Júnior

De acordo com ele o Espírito Santo é o estado brasileiro, junto com Goiás, onde as pessoas mais honram com os compromissos e suas dívidas. “As negociações da Semana de Recuperação de Crédito vai atender até dívidas superiores a 24 meses de vencidos, isenção dos juros e multas e abatimento de 10% do valor capital para pagamento à vista; ficando a critério da empresa o parcelamento”, completou.

Conheça os critérios para limpar o nome

Dívidas com até 6 meses, 1% de juros e 2% de multa, para pagamento à vista; ficando a critério da empresa o parcelamento.

Dívidas de 6 a 12 meses, isenção dos juros e multas, ou seja, a cobrança será realizada no valor integral registrado no SPC Brasil | Serasa para pagamento à vista; ficando a critério da empresa o parcelamento.

Dívidas 12 a 24 meses de vencidos, isenção dos juros e multas e abatimento de 5% do valor capital para pagamento à vista; ficando a critério da empresa o parcelamento.

Dívidas superiores a 24 meses de vencidos, isenção dos juros e multas e abatimento de 10% do valor capital para pagamento à vista; ficando a critério da empresa o parcelamento.

Empresas participantes

– Rumin Eventos

– Dismagua

– Wage Sistemas & Automação

– Lutex

– My Dreams

– Centro Educacional Cultura Infantil

– Lojas Bambino

– Ribeiro e Pádua Material de Construção

– Náutica Sport Wear

– Q’ Jóia Modas

– Ellegance

– Play Net

– Guarasolda Tintas

– Isa Collection

– Rakel Modas