Campanha vai coletar óleo usado para ajudar missionários pelo mundo

Já pensou que o seu óleo de cozinha usado pode ajudar jovens que fazem missões pelo mundo? Pois é essa a proposta da campanha #SomosTodosMissionarios da 1ª Igreja Batista em Guarapari (PIB) em parceria com Bioguará que trabalha com reciclagem de óleo vegetal.

De acordo com a líder do ministério de missões da PIB, Fabrícia Santos do Rosário, essa será um movimento permanente dentro da igreja, com o objetivo de despertar o envolvimento da sociedade para a manutenção de um trabalho que alia o resgate espiritual, social e emocional pelo mundo.

“Fazemos parte de uma junta de missões que faz trabalhos pelo Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Atualmente são cerca de 1700 missionários atuando pela Igreja Batista Brasileira com o objetivo de pregar o evangelho através do esporte, educação e alguns projetos de resgate a dependentes químicos. São mais de 250 projetos pelo mundo e todos esses missionários que se disponibilizam a ajudar também precisam da nossa ajuda”, explicou Fabrícia.

Fabrícia também conta que atualmente a junta estadual mantém uma missionária de está no Haiti. Outros 400 projetos pelo Brasil são mantidos e um deles que é destaque é a Cristolândia, um programa da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira para resgatar dependentes químicos das ruas.

E para ajudar esses missionários é muito simples: basta juntar um litro de óleo usado da sua cozinha e entregar no posto de coleta da secretaria da igreja. Todo o óleo arrecadado será revertido para ofertas aos missionários.

Quem explica isso é o proprietário da Bioguará que se envolveu totalmente com a campanha e somou forças ao ministério de missões da Fabrícia. “Já estamos aqui no município há três anos trabalhando com reciclagem de óleo em comércios da cidade. É uma forma de evitar a poluição do meio ambiente. Quando conversei com o grupo de missões da igreja, pensei em uma forma de ajudar e aí surgiu a ideia”, disse Deolison Medina, sócio-proprietário da empresa. Ele ainda explicou que vai comprar todo o óleo arrecadado, revertendo assim em dinheiro para as missões mundiais. “Uma parceria que com certeza já deu certo”, completou.