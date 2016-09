Candidatos de Anchieta querem atrair novas empresas, negócios e indústrias

As eleições municipais deste ano em Anchieta trazem quatro nomes na disputa pela cadeira de chefe do Executivo. O candidato eleito terá um grande desafio pela frente: alavancar a economia do município após a paralisação da unidade da Samarco em Ubu, devido ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

Almir Vieira (PRP), Fabrício Petri (PMDB), Marquinhos Assad (PTB) e Valber Salarini (PSDB) são os candidatos ao cargo de prefeito e apresentaram suas propostas de governo para quatro áreas, sendo elas Saúde, Educação, Economia e Turismo, que podem ser conferidas no quadro abaixo.

Na disputa pelas 11 vagas na Câmara de Anchieta, o número de candidaturas chegou a 141 registros.

AS PROPOSTAS

Almir Vieira

Saúde

Construir Unidades de Terapia Intensiva (UTI); Criação do núcleo especial de captação de recursos estaduais e federais; Adesão à política estadual de medicamentos e ampliação dos medicamentos básicos distribuídos à população; Criação do núcleo especial de fisioterapia, ofertando serviços de reabilitação; Criação do Serviço de Atendimento Domiciliar; Reforma e adequação das unidades de saúde.

Educação

Investir na capacitação profissional de jovens e adultos; Valorização dos professores, pedagogos e profissionais da educação; Criar o Ônibus Biblioteca com circulação pelos bairros propondo o incentivo à leitura; Incentivar as práticas culturais e esportivas na escola com o projeto Mais Cultura e Esporte nas escolas; Ampliação de vagas em creches e na educação básica.

Economia

Criar o Parque Tecnológico de Anchieta, para estimular pesquisa e desenvolvimento, atrair empresas, introduzir tecnologias avançadas e ser uma base para novas indústrias tecnológicas; Desenvolver a economia autossustentável; Investir no Setor de Pesca; Fomentar as atividades do comércio e serviços da cidade; Promover a instalação de cooperativas; Apoio integral aos produtores rurais.

Turismo

Promover o desenvolvimento econômico através do turismo litorâneo, de negócios, do agroturismo e religioso; Salvaguardar os sítios e patrimônios históricos da cidade; Promover o desenvolvimento de corredores criativos que abracem a cultura, o turismo e a economia criativa; Criar o Museu do Pescador; Implantar o Projeto Virada Cultural; Criação do selo e da rota do agroturismo na cidade.

Fabrício Petri

Saúde

Fortalecer a Estratégia Saúde da Família, de maneira resolutiva e humanizada; Garantir os serviços da atenção básica, com atendimento qualificado na ESF; Exames de média e alta complexidade serão prioridades; Garantir a distribuição gratuita de medicamentos, de acordo com a Relação Municipal de Medicamentos; Fortalecimento das ações de Pronto Atendimento mantendo em dia os compromissos com o Hospital.

Educação

O eixo “Anchieta, com identidade cultural e educação transformadora” envolve ações de educação, arte e cultura, formação continuada e eventos de promoção, visando expandir o número de escolas com horário ampliado, favorecendo a formação integral; Fornecer alimentação escolar com qualidade, ampliando a aquisição de produtos da agricultura familiar e da pesca, elevando o grau de escolaridade da população.

Economia

O incentivo ao empreendedorismo, desenvolvimento e sustentabilidade econômica, terá como foco sensibilizar a comunidade da importância dos aspectos ambientais, culturais e históricos para geração de emprego e renda; Facilitar a instalação de negócios voltados para o comércio e as indústrias em sintonia com a proteção do meio ambiente revigorando e prestigiando o comércio local.

Turismo

As ações de turismo serão voltadas para diversas modalidades envolvendo o fomento do turismo como atividade econômica para o município, fortalecendo o potencial turístico municipal nos seus diversos segmentos: religioso, sol e praia, rural, cultural, de pesca, esportivo, de negócio e eventos, ambiental, entre outros; Priorizar o turismo de negócios em apoio à hotelaria, investindo em festivais tradicionais.

Marcos Assad

Saúde

A proposta de Marquinhos é continuar a melhoria permanente no atendimento humanizado em saúde, fortalecendo a Atenção Básica, reorganizando as ESFs com equipes mais completas e diversificadas, foco na prevenção, diagnóstico e tratamento precoces com consequente redução de custos com média e alta complexidade. Vai aprimorar a parceria com o Hospital e implantar a cogestão no Pronto Atendimento.

Educação

Propomos ampliar o número de vagas no ensino Integral e nas creches no Centro, Jabaquara e Mãe-Bá (obra em andamento) e reconstrução da unidade de Iriri. Será implantado o Programa “Alô Família”, para acompanhamento da vida escolar do aluno pela internet. Para os jovens, haverá a ampliação do Pré-Ifes e a criação do Pré-Enem, além da oferta de mais vagas de graduação e pós-graduação em Anchieta.

Turismo

Vamos fortalecer o turismo, em todos os segmentos, dando continuidade aos investimentos em infraestrutura, com destaque para a revitalização das orlas dos balneários; organização da cidade, com atualização e implementação dos Planos Municipais de Desenvolvimento Turístico e Marketing, sinalização de atrativos, além da ampliação das parcerias com empresários, Sebrae e governos estadual e federal.

Economia

Visando aumentar receitas vamos criar o Fórum Permanente de Desenvolvimento Local, a implantação de um Distrito Industrial, Incentivos Fiscais e Econômicos para atração de investimentos, tributação eletrônica do ISS Cartão e do ISS Bancos. Para redução de gastos, reorganizar a estrutura administrativa e ampliar a eficiência e eficácia da gestão pública, com a incorporação de novas técnicas de gestão.

Valber Salarini

Saúde

Administrar a saúde com resolutividade, eficiência e com melhor atendimento nas unidades 24 horas; Instituir câmara técnica entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o hospital filantrópico e sem fins lucrativos que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) no município; Aumento do serviço de apoio diagnóstico como raios X, mamografia, ressonância, ultrassonografias.

Educação

Ampliar a educação integral através de escolas em tempo integral; Garantia da permanência do transporte escolar universitário e técnico; Garantia de acesso às instituições de ensino a todos os alunos com deficiência; Estruturar o ensino fundamental de nove anos, séries finais e a EJA, com a oferta complementar profissional; Aumentar vagas e construção de novas escolas e creches.

Turismo

Transformar Anchieta numa cidade turística acessível, com reformas dos pontos turísticos para a recepção adequada a todos os públicos; Projeto de revitalização e urbanização da Lagoa de Mãe-Bá; Revitalizar as rotas do agroturismo e capacitar os agricultores; Promover festivais gastronômicos no município; Promover o desenvolvimento do artesanato em Anchieta.

Economia

Contribuir para a criação de microempresas e individuais; Facilitar o acesso de empresas, microempresas e empreendedores individuais ao crédito; Buscar parcerias no sentido de redução de alíquotas de impostos para atração de empresas; Estabelecer parcerias com os sindicatos empresariais e governo estadual e federal com o intuito de qualificar e requalificar os trabalhadores.