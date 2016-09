Candidatos em Alfredo Chaves: caminho do desenvolvimento passa pelo campo.

Alfredo Chaves possui aproximadamente 15 mil habitantes e tem o 25º melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Estado, ficando à frente de cidades da Grande Vitória como Cariacica e Viana, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para as eleições deste ano, dois candidatos a prefeito disputam os votos dos 11.969 eleitores do município. Dr. Fernando Lafayette e seu vice Laerte Jose Volponi, do PSB e Ronaldo Bianchi com o vice Luiz Claudio Boldrini, ambos do PMDB.

Natural de Recife, capital pernambucana, o médico Dr. Fernando faz parte da coligação “Avançar com seriedade”, que une os partidos PSB, PROS, PMN, PSDB, PP, PSC, PR, PTN, PV. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o dia 5 de setembro o candidato arrecadou R$38.546,50.

Ronaldo Bianchi é empresário e nasceu em Alfredo Chaves. Sua coligação, denominada “Mudança pra valer”, reúne os partidos PMDB, PPS, PSD, PTB, PT, PDT, PEN, REDE e DEM. Dados do TSE mostram que Ronaldo arrecadou R$39.070,00 para utilizar em sua campanha.

Confira no quadro as propostas dos dois candidatos para saúde, turismo, educação e cultura.

Câmara. 61 candidatos concorrem a uma das nove cadeiras disponíveis na Câmara Municipal de Vereadores. Dos atuais vereadores, oito tentam permanecer na casa de leis através da reeleição. 20 mulheres estão na disputa para uma câmara que atualmente só possui homens como representantes do povo alfredense.

PROPOSTAS DOS CANDIDATOS:

Dr. Fernando Lafayette (PSB)

TURISMO

Sabemos a importância do turismo, por isso, criei essa pasta quando prefeito. Agora, vamos colocar as rotas turísticas para funcionar e criar outras, como uma religiosa; dar assistência técnica aos empreendedores; buscar recursos para construir o portal na entrada da cidade e o Centro de Apoio ao Turista, em Matilde, sinalizar as estradas, fomentar os esportes de aventura, a cultura e o ecoturismo.

AGRICULTURA

Priorizaremos as estradas, facilitando a escoação da produção e o agroturismo. Ampliaremos o viveiro municipal, produzindo mudas para reflorestar e diversificar a agricultura; capacitar a juventude rural; apoiar agroindústrias e iniciativas de mulheres rurais; incentivar a agricultura familiar, dar assistência técnica ao produtor, cooperativas e associações; ter maior parceria com Incaper e Mepes.

SAÚDE

Aperfeiçoar o atendimento em saúde preventiva, sobretudo no Programa Saúde da Família; aumentar cobertura do saneamento básico; ampliar as unidades de saúde de Ibitirui e Aparecida, oferecer mais especialidades médicas, reforçando parceria no Consórcio de Saúde; adquirir ambulância semi-UTI; ampliar serviços no PA; implantar do Centro de Especialidades Odontológicas; criar política de humanização.

EDUCAÇÃO

Temos várias propostas: valorizar os profissionais da educação, com análise e revisão dos Planos de Cargos e Salários; construir quadra poliesportiva na Escola Ana Araújo e reformar e construir escolas no interior; ampliar oferta de vagas nas creches, ensino fundamental e pré-escolas; auxiliar universitários com transporte; ampliar as práticas culturais e esportivas; dar infraestrutura às escolas.

Ronaldo Bianchi (PMDB)

SAÚDE

Revisar o contrato de saúde que a atual gestão mantém no Pronto Atendimento, pois o custo é alto. Contratar médicos para o Programa de Saúde da Família para cuidar da prevenção. Celebrar convênios com outros municípios para atendimento, cirurgias e internações. Realização de convênios para exames laboratoriais e clínicos. Criação do Centro de Referência de Saúde da Mulher com serviços especializados.

EDUCAÇÃO

Ampliar o projeto de reforma das escolas, para suprir a necessidade de vagas. Valorizar o profissional através da atualização anual do Piso Salarial Nacional e do Plano de Carreira. Incentivar a criação de grêmios estudantis e apoiar o ensino superior através de transporte gratuito. Garantir o repasse constitucional ao MEPES, por este ser um movimento histórico de educação alternativa para o município.

TURISMO

Criar o museu do imigrante e revitalizar o patrimônio histórico do município. Revitalizar os acessos e dar publicidade aos pontos turísticos. Trabalhar para incluir no cenário nacional o potencial do município para a prática de esportes radicais, como canoagem e rapel. Será criado o centro de atendimento ao turista e o ecoturismo e o agroturismo serão fortalecidos, como forma de desenvolvimento local.

AGRICULTURA

A agricultura será uma das prioridades. Vamos atender os produtores rurais na manutenção das estradas para melhorar o escoamento da produção. Incentivar a recuperação de nascentes e matas ciliares. Incentivar e dar apoio técnico para a implantação de novas culturas. Construiremos barragens para racionalizar o uso da água para irrigação e criação de peixes. Contratar técnicos e engenheiros agrônomos.