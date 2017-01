Cantinhos de Guarapari: novas descobertas dos banhistas

Guarapari é uma cidade capaz de surpreender. Isso porque o município esconde cantinhos que são verdadeiros paraísos. Com as praias tradicionais sempre cheias nesta época do ano, eles se tornam verdadeiros refúgios. E não só para os moradores, mas também para turistas que já encontraram o caminho da tranquilidade.

Desertas

Praia do Ermitão e Praia da Areia Vermelha

Elas se escondem no Morro da Pescaria, que fica no final da Praia do Morro. Quem se aventura a fazer a trilha ecológica do parque, vai se surpreender com duas praias quase intocáveis. Primeiro, a Praia da Areia Vermelha. Isso mesmo, não precisa nem explicar o nome né?! E no final da caminhada, a Praia do Ermitão. E o melhor, tudo cercado de vegetação preservada de Mata Atlântica e Restinga. Sem falar da vista: você terá o cartão postal da cidade sob a lente da sua câmera fotográfica! Vale a pena o registro!

Quem concorda são as turistas de Governador Valadares, Ana Clara, 19 anos, e Mariana Costa, 25 anos. “É linda, a trilha é tranquila e a vista é sensacional”, disse Ana Clara. Para Mariana, o melhor é o contato com a natureza. “Como é uma praia mais deserta, a gente consegue até escutar o barulhinho das ondas. E o melhor, está bem pertinho da gente. Não precisa sair da cidade”, conta Mariana.

Charmosas

Praia do Boião e Praia do Morcego

Escondida por um recanto de pedras fica a charmosa Praia do Boião em Perocão. São 170 metros de extensão de areia que esconde um presente ao final da caminhada: uma trilha de 1,2 km que leva à Praia do Morcego. Um tesouro que já não é tão escondido assim… A cada verão, mais um grupo de amigos, famílias e casais embarcam na aventura de descobrir novas terras, ou melhor, novas praias.

Como é o caso da estudante de Vila Velha Fernanda Godoy. Sua família sempre passa o verão em Guarapari, mas especificamente em Setiba. Mas desta vez resolveram desvendar a região Norte. E se depararam com esse paraíso. “Estamos encantados, muito linda, tranquila, boa para vir com a família. Estamos em 15 aqui, muito bom. Vale a pena a caminhada, porque você fica conhecendo mais duas praias em um passeio só”.

Escondidas

Praia dos Corais e Praia das Pedras

Tranquilas e aconchegantes. Protegidas pelo costão da Praia do Boião, ficam no bairro Perocão. Mesmo escondidas, alguns sortudos já encontraram o caminho da felicidade. Na primeira, a areia é coberta por conchinhas. Na outra, as pedras formam uma espécie de lagoa rasinha e com uma linda árvore bem no meio da praia. Não é à toa, que alguns conhecem esse cantinho como Recanto dos Amores. Não esqueça de levar a garrafinha de água!

O casal Jailton e Rosane Goltara são de Vila Velha. Mas gostam de passar não só as férias como os finais de semana em Guarapari. Para a surpresa deles, acabaram descobrindo novos horizontes. Resolveram ir além da Praia do Boião e do Praia do Morcego e se depararam com este paraíso. “É ideal para quem gosta de tranquilidade. É a primeira vez de muitas, vamos voltar sempre”.

Paradisíaca

Praia dos Padres

Um tesouro desses não tinha como ficar intocável. Já virou point de muitos moradores e rota turística dos visitantes. Conhecida também como recanto dos poetas, está localizada entre a Enseada Azul e Meaípe. Os coqueiros e as castanheiras dão um charme a mais além da boa e gostosa sombra disputada pelos frequentadores.

O casal Andréia dos Santos e Basílio Aba deixam Angra dos Reis para passar férias nas praias capixabas. “Temos apartamento aqui há 8 anos, mas é a primeira vez na Praia dos Padres. Muito linda!”, disse Andréia.

Rômulo Oliveira, amigo do casal, também vem a Guarapari há 4 anos. Mas conta que se surpreendeu com tamanha beleza. “Guarapari tem praias lindas que já estamos até acostumados. Mas com este visual, é excepcional”.

Os mineiros Cristina Azevedo e Bruno Almeida estão hospedados em Itaoca. Mas ficaram encantados com as fotos que viram na internet que não resistiram e vieram conhecer este paraíso de pertinho. “Já conhecíamos Guarapari. E cada vez, a gente se encanta com mais um cantinho como este”.