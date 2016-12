Capitão de PM apresenta resultados do intercâmbio no Japão

Por Marcos Siqueira em 2 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

O Capitão do 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari, Rodrigo Lourencini, apresentou para os colegas de corporação e para a sociedade civil a experiência vivenciada no intercâmbio realizado no Japão, as políticas comunitárias existentes no município e o que será implantado na cidade para melhorar a segurança pública. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira (02), no Guara Centro de Eventos, em Itapebussú.

Cerca de 70 pessoas compareceram, sendo a maioria militares que atuam no 10º Batalhão. O capitão explicou como funciona a estrutura da Polícia japonesa e as diferenças entre a instituição brasileira. O militar também falou sobre as propostas que entrarão em prática no próximo ano. “Vamos construir a nova 2º Cia do Centro de Guarapari, um posto policial próximo do pedágio da Rodovia do Sol, que já está sendo viabilizado, aumentar o atendimento do Proerd para atender 100% das turmas do 5º ano, entre outras ações.”

O subcomandante do Batalhão, Major Bezerra, contou que Lourencini é um militar muito dedicado e bastante engajado com a polícia comunitária desde a implantação do projeto na cidade. “A gente fica muito orgulhoso de ter um policial dedicado ao trabalho como ele, que pode contribuir muito com o policiamento e com a comunidade. Ele é guarapariense e tem total interesse que as famílias sejam protegidas”.

O secretário de Segurança Pública de Anchieta, Capitão Palaoro, e dois guardas municipais do município vizinho compareceram para trocar ideias e prestigiar a apresentação. “O tema que está sendo abordado está diretamente ligado com o nosso trabalho. Toda experiência ajuda a enriquecer nossa forma de atuar e deve ser compartilhada”, afirmou o guarda Tiago Spanhol.

Já a Secretária Executiva do Conselho Municipal de Segurança Pública, Therezinha Loureiro, destacou o papel do videomonitoramento como importante ferramenta para ajudar na segurança das comunidades. Além disso, Therezinha acredita que os japoneses que estiveram aqui também levaram bons exemplos. “Essa troca de aprendizado entre países é maravilhosa e nos ajuda a ter ideias de como agir para melhorar casa vez mais a segurança pública”.

