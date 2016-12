Captes: inscrições abertas para pré-vestibular e concurso público do TRF

Em março começam as aulas para a prova da Polícia Militar do Estado

Ano novo, metas novas! E se o seu objetivo é passar no vestibular ou ser aprovado em concurso público, vem para o Captes. Aqui dá certo e quem garante são os próprios alunos. Além de uma estrutura de qualidade, ainda conta com material didático específico e uma equipe de profissionais que arrasam no estado.

Resultado? Lucas Lyrio pode falar melhor. Aos 18 anos e tentando vestibular pela primeira vez, ele acertou 143 questões de 180 no Enem 2016. “É um curso que eu faria de novo, porque as aulas são dinâmicas e o aprendizado rende. Professores qualificados e voltados para o nosso objetivo que é passar no vestibular”.

Amanda Paganini Lourencini também fez Captes. E chegou ao curso por indicação de amigos. “Para mim foi muito bom, me ajudou muito na redação. Eu só tinha uma base, mas o curso me fez expandir esse lado argumentativo. E nós trabalhamos em sala de aula o tema que caiu na prova de redação do Enem. Sem falar do preço que é super acessível”.

Os veteranos também aprovam o método do curso. Fernanda Aguiar Teixeira é farmacêutica e está tentando sua segunda faculdade, arquitetura. Aos 36 anos voltou para a sala de aula depois de uma década longe dos estudos. “Consegui uma boa pontuação no Enem. Acredito que muito pelo fato dos professores ensinarem a teoria na prática, fazendo exercícios”.

Não perca mais tempo, as inscrições estão abertas no Colégio Darwin Guarapari. As aulas começam em fevereiro e são de segunda a sexta, das 19h às 22h. Além do Pré-Vestibular/Enem 2017, também está formando turma especial com aulas de raciocínio lógico, direito, português e redação para o concurso do Tribunal Regional Federal (TRF). E em março para a prova da Polícia Militar do Estado.