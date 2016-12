Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Guarapari hoje à noite

Hoje (13), o clima natalino vai desembarcar de vez em Guarapari, com a realização da tradicional Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola. Às 19h30, quatro caminhões luminosos, um mini-trio elétrico se concentrarão na Praça do Radium Hotel para receber o público. A partir das 20h, eles saem juntos para percorrer as ruas da cidade.

Antes, porém, as crianças poderão ter um momento especial com o Papai Noel e o Urso da Coca-Cola no Supermercado Santo Antônio localizado em frente à Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Centro. “Os personagens estarão lá entre as 18h e 19 horas para tirarem fotos. É uma novidade em relação ao evento do ano passado”, explica a supervisora de vendas da Coca-Cola em Guarapari, Débora Conde.

Ela explica que o trajeto da caravana começa pela orla das praias do Centro, atravessa a ponte e segue para a Praia do Morro, onde o evento será encerrado.”Quem quiser, pode acompanhar a caravana com o próprio carro”, convida.