Carnaval: Prefeitura de Anchieta estrutura serviços para atender turistas e visitantes

Por Glenda Machado em 25 de fevereiro de 2017 / Anchieta, Notícias de Anchieta

Mesmo não havendo programação oficial durante o Carnaval, a Prefeitura de Anchieta está trabalhando para garantir segurança e infraestrutura necessárias nas praias e pontos turísticos do município. Dessa forma, o objetivo é receber com qualidade turistas e visitantes que irão lotar a cidade.

As praias mais movimentadas, como Iriri, Castelhanos, Ubu, Coqueiros, Inhaúma e Santa Helena irão receber containers e banheiros químicos. A Guarda Civil Municipal alterou a escala dos seus 80 agentes para garantir mais segurança para quem resolver passar o feriado na cidade. A Guarda irá trabalhar em conjunto com a Polícia Militar para realização de blitz em Iriri e fiscalização rigorosa nas demais praias.

Equipes do setor de fiscalização da Prefeitura também estarão de prontidão para monitorar as praias, pontos turísticos e o patrimônio público, coibindo toda forma de depredação e desrespeito as leis. A Brigada Ambiental irá também atuar durante os dias de folia.

A limpeza pública recebeu reforço para atender todos os bairros, principalmente os do litoral, em virtude do maior número de pessoas que possivelmente estão curtindo as praias de Anchieta.

A Secretaria de Saúde também disponibilizou equipes para reforçar os serviços no Pronto Atendimento. Haverá ambulâncias nos locais mais movimentados da cidade.