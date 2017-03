Carnaval supera expectativas e economia de Guarapari fica com saldo positivo

Poderia ter sido pior. Esta é a opinião geral quando se fala sobre o Carnaval 2017 em Guarapari. O sentimento é de que o município poderia ter perdido muito mais em termos financeiros caso algumas ações individuais e em grupo não tivessem sido tomadas.

A primeira destas decisões, que teve impacto positivo no fluxo de turistas foi por parte da prefeitura, em manter uma programação oficial para o Carnaval. Outras medidas foram por parte da iniciativa privada, no setor de hotelaria.

“Foi uma decisão acertada da prefeitura e do prefeito manter a programação oficial na cidade. Fizemos alterações no modelo na Praia do Morro e também foi muito elogiada, principalmente pelos comerciantes da região. Em termos de segurança não tivemos grandes incidentes, como já foi observado pela PM e os Bombeiros. Já estamos elaborando novos planos para o ano que vem para tentar melhorar ainda mais o Carnaval na nossa cidade”, explicou o secretário de turismo e vice-prefeito de Guarapari, Miguel Agrizzi.

Às vésperas do início do Carnaval e com um número alto de cancelamentos de reservas, o setor se viu obrigado a abrir mão do lucro para manter a lotação. O Carnaval, junto com a virada do ano, são os períodos de maior procura e praticamente não há vagas nos hotéis e pousadas da cidade, mas por conta da crise na segurança pública, o quadro era reverso.

“Tivemos, numa média geral, 85% de ocupação na rede hoteleira do município. Como os hotéis abriram mão de grande parte do lucro, muitos quebraram os pacotes, que geralmente eram de quatro dias, transformando-os em dois dias, três dias. Isso fez com que a lotação fosse irregular, mas de forma geral, a rede hoteleira conseguiu reverter o possível desastre que estava se desenhando para este Carnaval na cidade, em termos econômicos”, explicou Gustavo Guimarães, presidente estadual da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis.

Para o superintendente da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) de Guarapari, o resultado foi superior às expectativas, considerando a crise da segurança pública. “O saldo é positivo, já que ficamos com um faturamento bem parecido com o do ano passado, com uma variação entre 2% e 5%. Se levarmos em consideração as perspectivas, foi um bom resultado para a cidade”, explicou Aguinaldo Ferreira.

Para Fernando Otávio, presidente do Sindicig e também proprietário de uma pousada na cidade, manter a programação do Carnaval foi uma decisão muito acertada por parte da prefeitura.

“O prejuízo só não foi maior graças à coragem do Edson e Miguel em manter a realização do Carnaval em Guarapari. A ocupação foi conseguida graças a muita divulgação e muita redução de valores das diárias e pacotes, que ficaram em até 40% menores do que trabalhados no final de janeiro de 2017. Considerando a perspectiva e faturamento e a redução de ocupação, historicamente a taxa média é de 95% a 100%, e a redução de faturamento do setor chegou à 51% do esperado para o período”, finalizou o empresário.