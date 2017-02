Carnaval vai ter Exército, Polícia Civil e Militar nas ruas de Guarapari

Na última sexta-feira (17) a prefeitura de Guarapari divulgou a programação oficial do Carnaval na cidade. Mas a questão da segurança ainda preocupa, e muito, a população. Muitos questionamentos surgiram e a pergunta mais frequente que se ouve é: quem vai garantir a segurança do folião?

Sobre isso, na sexta-feira mesmo conversamos com o secretário de turismo e vice-prefeito, Miguel Agrizzi. Ele contou sobre os esforços que a prefeitura tem feito para garantir um Carnaval tranquilo para os moradores e turistas.

“Nós estamos trabalhando para que tudo transcorra bem. O prefeito está em contato direto com o governo do estado para garantir a presença do exército nas ruas. A Polícia civil também se colocou à disposição para reforçar a segurança e o comando da PM em Guarapari disse que os militares também vão ajudar”, contou o secretário.

Além disso, a prefeitura vai colocar cerca de 50 seguranças particulares nas ruas do Centro e da Praia do Morro nos dias de folia. A PM, mesmo que ainda tenha restrições com a maioria das radiopatrulhas que estão retidas no pátio do 10º Batalhão, fará o patrulhamento à pé no Centro e na Praia do Morro, onde acontecerão os desfiles das escolas de samba e os desfiles de blocos, respectivamente.

“A maioria da tropa já se apresentou para o serviço e normalmente nesta época o policiamento é feito à pé, independente dos bloqueios nos batalhões. A Polícia Militar estará presente nestes eventos com certeza”, declarou o tenente coronel Pessanha, comandante do 10º Batalhão.

Entidades apostam em um bom Carnaval na cidade

“Eu acredito que Guarapari está apta para ter o Carnaval. Vimos hoje que em Vitória tudo transcorreu muito bem e pensa que aqui não será diferente. Temos o exercito e a Força Nacional que nos darão apoio, além da própria PM que está voltando. O comerciante tem que se preparar para trabalhar, até mesmo para correr atrás do prejuízo das últimas duas semanas”. Themístocles Santana, presidente da AmoCentro e vice-presidente da Associação de Comerciantes de Guarapari.

“Chegamos a ter uma média de cancelamento de de 40% das reservas para o Carnaval, mas a metade disso foi revertida. Penso que não teremos um Carnaval como os outros mas acredito que a taxa de ocupação nos hotéis e pousadas chegue a pelo menos 70%. O turismo ainda é a grande fonte de renda do município e devemos encarar como tal, precisamos pensar na indústria do turismo como ela é de fato, um injetor de dinheiro importante para a cidade”. Gustavo Guimarães, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo.